Do prave pomutnje došlo je uoči sutrašnje proslave Dana antifašističke borbe. Netragom je nestala pozivnica predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću. Iz Saveza antifašista pravdaju se kako su pozivnicu poslali, no to nam pred kamerama nisu željeli potvrditi.

Ove je godine, čini se, izostao poziv predsjedniku Hrvatskog sabora. Iz njegovog ureda tvrde kako poziva nema. Nova TV u posjedu je protokola komemoracije u Brezovici iz kojeg je vidljivo da izaslanika Hrvatskog Sabora nema.

U Brezovicu ide SDP-ov potpredsjednik Sabora Siniša Hajdaš Dončić, no ne kao izaslanik.

„Idem kao potpredsjednik Sabora, ali u svojstvu građana RH. Mi jesmo Sabor RH, ali isto tako imamo mogućnost da samostalno komuniciramo i samostalno šaljemo i dobivamo određene pozivnice i pitanja. To je definitivno stvar saveza antifašista i protokola, odnosno samog Jandrokovića“, kaže Hajdaš Dončić.

Do pomutnje je došlo nakon što su jutros položili na Mirogoju vijence. Kad smo ih nešto prije 14 sati upitali zašto predsjednik Sabora nije dobio pozivnicu uvjeravali su nas kako to nije točno. Poziv su, kažu, poslali mailom. Dokaz imaju, no ne žele nam ga pokazati.

A onda u 14.17 sati na e-mail adresu predsjednika Sabora dolazi ponovljena pozivnica za komemoraciju. Izjave sad više ne žele davati, kažu rade na komunikaciji problema.

A Gordan Jandroković građanima je čestitao Dan atifašističke borbe. Ovakvo ponašanje SABA za njega je neprihvatljivo. Izaslanika u Brezovicu neće slati. Za prvog čovjeka Sabora to je završena priča.

