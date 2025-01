Vijest da je Slavonija ostala bez svog ministra poljoprivrede, odjeknula je i u njegovom Otoku. Poznaju ga, kažu mještani, kao kickboksača, ali ne i kao naoružanog bećara.

"Ima puno strašnijih stvari koje se događaju u našoj zemlji nego što je, recimo, pucanje u zrak od veselja, mislim da je prestrogo to i prenapuhano", rekao je Marijan Peičević.

Dabrina ostavka stiže u vrijeme izmjene Zakona o zakupu državnog zemljišta. Zbog prosvjeda u Nijemcima zaustavio je sve postojeće natječaje. Pripremao je obračun sa zakupcima državnog zemljišta koji ne ispunjavaju gospodarske planove, odnosno, s onima koji uzimaju poticaje, a ne proizvode.

Iako osuđuju njegovo ponašanje na snimci, poljoprivrednici su uvjereni da postoji pozadina.

"Mi se najviše bojimo onoga što je ministar izjavio da je pod policijskom zaštitom i bojimo se da je dirnuo u nešto što nije dobro za poljoprivredu i za nas mala obiteljska gospodarstva", rekao je Matija Brlošić.

Proizvođači strahuju i da će promjena na čelu ministarstva usporiti započete procese. "Taj novi zakon koji je trebao do kraja godine izaći - to će se sad sve razvući, to će nama stvarati problem", poručio je Ivan Đurašević.

Tko će biti novi ministar i kojim će smjerom ići, tek će se vidjeti.

Priču pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Marine Bešić Đukarić.

Pročitajte i ovo slijedi očevid Tragedija u Dalmaciji: Vlak naletio na muškarca, na mjestu je preminuo

Pročitajte i ovo odgovorila dabri VIDEO Puljak obukla pancirku i kacigu pa poručila: "Ja sam spremna"