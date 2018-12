Čelnici Mosta okupili su se u petak ispred Rafinerije nafte Sisak kako bi upozorili na ponovnu prodaju nacionalnih interesa o kojoj, kako kažu, svi glavni akteri šute, iskazujući potporu sindikatima i zaposlenicima koji se još bore za opstanak proizvodnje u Sisku, te prozivajući Vladu i HDZ da su pogazili sva obećanja da će očuvati tu rafineriju.

"Mi nismo promijenili stav kao neki, ne šutimo kao oni koji su rekli da će se povući iz politike ako se ugasi sisačka rafinerija, a oni budu na vlasti. Mislim na župana Žinića, na ministra Marića, na gradonačelnika Velike Gorice, zastupnike HDZ-a, koji su izabrani u ovoj izbornoj jedinici.

Oni što smo cijelo vrije tvrdili to se, nažalost, sada provodi. Pod pritiskom MOL-a i Mađarske Vlada je pristala na ucjene, kao i premijer Plenković", poručio je Mostov politički tajnik Nikola Grmoja.

Osudio je najave iz MOL-a o gašenju sisačke rafinerije, a za njihove priče o ulaganjima u riječku rafineriju rekao je kako "svi znamo da se to neće dogoditi".

Pogaženo Plenkovićevo obećanje s Badnjaka 2016. o otkupu Ine

"Kasnije će biti izlika da je transport u Rijeku neisplativ i sva će se nafta preusmjeravati u mađarske rafinerije. Očito su Vlada i premijer Plenković popustili mađarskim pritiscima, a što je još žalosnije, ono obećanje dano na Badnjak 2016. godine da će se ići u otkup Ine... po tom pitanju ništa se ne događa. Znači, pogazili su sva obećanja", istaknuo je Grmoja.

Saborski zastupnik Miro Bulj podsjetio je kako je prošla vlada pala zbog Ine i dodao kako bi bila minimalna pristojnost Andreja Plenkovića i njegove Vlade bila da podnesu ostavke i idu na izbore kako bi vratili mandat narodu.

"Poglavito saborski zastupnici iz ove izborne jedinice, ali i drugi, morali bi se zapitati kome oni sada služe, da li hrvatskom narodu, da li radnicima i nacionalnim interesima na ovom području i cijele Hrvatske, ili služe stranim gospodarima. Mi nemamo što kazati Orbanu jer on brani mađarske interese, ali tko brani interese hrvatskog naroda i nacionalne kompanije kao što je Ina, koju je počeo privatizirati SDP s Linićem, a dovršio HDZ.", rekao je Bulj.

Sisačko-moslovačka županija devastirana u ratu, a nakon rata od vlada doživjela sve najgore

Vijećnik u Skupštini Sisačko-moslavačke županije i Mostov koordinator Milan Brigljević kazao je kako je županija doživjela veliku devastaciju u ratu, a poslije rata od raznih vlada doživjela je sve najgore.

Ustvrdio je kako interese stanovnika ove županije više nema tko štititi, jer u posljednje vrijeme dobivaju samo laži. Naveo je primjer nedovršene autoceste prema Sisku, plan prihvata azilanata u Maloj Gorici i druge, te zaključio kako su ovu županiju svi izdali.

Na molbu novinara da komentira kupovinu izraelskih vojnih zrakoplova F-16, koja je postala upitna, Grmoja je izjavio kako je riječ o još jednoj izdaji.

"Sva obećanja koja su dali su pogazili, pa tako i kupovinu aviona kojom se ministar Krstičević hvalio kako je to jedan od najboljih poteza ove vlade. Sada imamo situaciju da ono što je dogovoreno ne može se ispoštovati. Znači da za avione koji su trebali biti isporučeni Hrvatskoj SAD ne da zeleno svjetlo. To je pitanje odgovornosti ministra Krstičevića, ali prvenstvano i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji će morati dati odgovore na to pitanje", poručio je.

Obećavali su reforme, a imamo nova uhljebljivanja - ovo je najgora vlada u povijesti RH

"Sve što su obećavali, reformu javne uprave i racionalizacije, mi imamo nova uhljebljivanja", istaknuo je Grmoja. Vladi je zamjerio i neučinkovitost u povlačenju novca iz EU fondova, te nerješavanje nagomilanih problema u zdravstvu.

"Ovo je definitivno najgora vlada u povijesti Hrvatske. Pozivati ih na odgovornost nema nikakvog smisla, pokretati na opozive također jer imaju kupljenu trgovačku većinu u Saboru", zaključio je Grmoja. (Hina)