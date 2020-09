Jedan direktor javne tvrtke i dva zastupnika zasad bi trebali u pritvor. Jutrošnja akcija uhićenja podsjeća na akcije DORH-a prije desetak godina, kada su krenula uhićenja po javnim tvrtkama. JANAF je sada predmet istraga.

Može li se problema načina kadroviranja i upravljanja državnim tvrtkama riješti i kako, Mislavu Bagi otkrio je politički tajnik Domovinskog pokreta Mario Radić.

''Mi cijelo vrijeme imamo tu situaciju da su natječaji de facto fingirani, što svi priznaju. Čuli smo i razgovor gospođe Zadravec i ministra Beroša gdje se jasno reklo tko odlučuje o čemu'', kaže Radić.

''Mi bismo okrenuli trenutni redoslijed''

Otkrio je i kako bi Domovinski pokret riješio problem kadroviranja. ''Mi bi riješili tako da okrenemo trenutni redoslijed. Trenutni redoslijed je da prvo ide članska iskaznica, i tu se provjeri. Onda nakon toga je li imao školu, pa onda stručnost i poštenje. Treba okrenuti da je prvo stručnost, poštenje, pa članska iskaznica na zadnjem mjestu'', objasnio je politički tajnik Domovinskog rata.

Na pitanje ima li on dokaz da je u nekoj javnoj tvrtki nešto fingirano, Radić kaže da ''u svim javnim natječajima koji budu uvijek bude kandidat koji već otprilike figuririra u medijima''.

Je li privatizacija rješenje?

Smatra da je jedno od rješenja i da se privatizira sve što ono što državi nije potrebno, čime bi se smanjilo polje korupcije.

''To je jedno od rješenja, ali se ne može sve privatizirati. Imate vode, šume, energetiku i ja mislim da je Janaf jedna od tih firmi koje se ne bi smjelo privatizirati. Energetska neovisnost je jako bitna. Imamo situaciju da ovisimo o puno toga u svijetu, jedna od tih stvari ne smije biti i energetika'', poručuje.

Kaže da bi zapošljavanje stranih državljana na međunarodnom tržištu koji bi vodili hrvatske državne tvrtke bio ''totalni poraz Hrvatske''.

Premijerov poraz

''Kada ste vi premijer i kad postavljate ministre i državne tvrtke, vi morate preuzeti odgovornost. To je nonsens svih nonsensa'', kaže. Smatra da su današnja uhićenja poraz premijera Andreja Plenkovića. ''Izbornik u nogometu postavi igrače i ima loše rezultate. Tko prvi ispašta posljedice? Izbornik'', poručio je Radić.

Mario Radić kaže da ne zna hoće li ova hobotnica stati kod Dražena Barišića.

''Ja ne znam evo, u posljednjih 90 dana mislim da je 50-ak dužnosnika pod istragom, osumnjičeno, u pritvorima. Ja mislim da je to malo previše. Kad ljudi mladi gledaju takve stvari, mislim da je to prvi razlog zašto odlaze. Kad vide kako se postavljaju direktori, državni ispiti, to je tiha revolucija. Nisu izašli na izbore, ali su otišli van'', zaključio je.

