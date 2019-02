Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će proglasiti izvanredno stanje kako bi pokušao dobiti sredstva za obećani zid na američko-meksičkoj granici. Osim toga, Trump će potpisati zakon o sigurnosti granice kako bi izbjegao još jednu blokadu rada vlade.

Što izvanredno stanje znači i koje će posljedice imati, pitali smo Radovana Vukadinovića, političkog analitičara i profesora na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld.

"Predsjednik Trump potpisat će zakon o financiranju vlade i, kao što je ranije izjavio, isto tako će poduzeti drugu izvršnu aktivnost, uključujući nacionalno izvanredno stanje, kako bi osigurao da prekinemo nacionalnu sigurnosnu i humanitarnu krizu na granici", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Sarah Sanders.

Vukadinović objašnjava kako je proglašenje izvanrednog stanja jedini način da Trump izgradi zid koji je obećao u kampanji, a za koji mu je potrebno 6 milijardi dolara. "Trump planira zaobići Kongres, koji odlučuje na što se može potrošiti novac i pokazati kako je svemoćan i da je on taj koji odlučuje o svemu. Također želi dati do znanja da ne vjeruje u raspodjelu vlasti na izvršnu, sudsku i zakonodavnu“, objašnjava Vukadinović.

"To je nešto što će zasigurno imati svoje posljedice i izazvati reakcije u Kongresu, Senatu i javnom mišljenju. Doći će i do podjela. Trumpovi pobornici smatrat će da američki predsjednik pokazuje odlučnost, snagu i da drži do obećanja, dok će protivnici to iskoristiti kao dokaz Trumpove svojeglavosti i nekooperativnosti", smatra Vukadinović.

Predsjednica Kongresa Nancy Pelosi po objavi je obznanila da se radi o nezakonitom potezu, dok je Ministarstvo pravosuđa najavilo kako će sudovi odmah blokirati Trumpovu odluku ako dođe do nje.

Kako piše BBC, izvanredno stanje proglašava se u slučajevima velikih kriza, najčešće tijekom elementarnih nepogoda, kada je potrebno donijeti brze odluke i kada se ne može čekati odluka Kongresa. Postavlja se pitanje je li kriza s migrantima takvo stanje, s obzirom na to da je brojka priljeva migranata izrazito niska i nikad manja tijekom posljednjih 10 godina.

"Ako Trump proglasi izvanredno stanje, to će imati utjecaja na američko gospodarstvo, no tek će se vidjeti u kojem razmjeru. Neke će grane profitirati, kao što su vojska i krupni kapital, dok će drugi dio gospodarstva patiti.

Amerika je vodeća sila u ekonomskom pogledu i svaka promjena nužno se odražava na svjetsko gospodarstvo. No sve ovisi o tome hoće li izvanredno stanje biti dugotrajno ili tek trik i kratkotrajni macho potez Donalda Trumpa“, rekao nam je Vukadinović.

Pravo je pitanje može li Kongres spriječiti Trumpovo proglašenje izvanrednog stanja. Vukadinović ističe kako je predsjednik tu poprilično autonoman i da će jako teško doći do takvoga scenarija.

Čak i ako Kongres prikupi potrebne ruke za to, predsjednik ima pravo na tu odluku staviti veto. Kako bi Kongres stavio veto izvan snage, mora imati takozvani supermajority u oba doma Kongresa.