Pogledajte što su sve političari govorili kada nisu znali da ih snima kamera! Milanović o smuđu, Kosor šapuće Pahoru: "Opusti se"

Predsjednik Zoran Milanović, čini se,ne zamara se time što ga se snima. Pa tako ribičke priče u vukovarskoj koloni nisu promakle kameri Nove TV. "Ovo su ti smuđevi. Vidi koliki su. Jedan koji smo jeli imao je preko tri kile. Znaš koji su filei od toga", rekao je Milanović.

Nije ulovljen jednom. Iako jako rijetko, šaputao je i s premijerom Andrejom Plenkovićem. "Ovo će ti se sve riješiti", rekao je Plenković. "Neka to riješi u dva dana", odgovorio mu je Milanović.

"Ne mogu ti to jamčit. To je do njega", poručio je premijer.

Ne znajući da ju snima kamera Nove TV i sisačka gradonačelnica imala je onako baš super plan pred prošle izbore. "Mi smo gledali prostor gdje je bila bivša knjižnica, da je zgrada u vlasništvu države pa sam mislila da bi bilo zgodno da konstatiramo da se ništa nije desilo jer nisu dobro stavili skelu", istaknula je Kristina Ikić Baniček.

"Ma dobro gle, pusti to. Budu već", odgovorio joj je Milanović.

Uhvatile su kamere Dnevnika Nove TV i šaputanje bivše ministrice Martine Dalić. Netom nakon imenovanja Ante Ramljaka povjerenikom Agrokora. Na pitanje je li sve riješeno, Dalić je odgovorila: "Je, možeš misliti. Sad se uzdamo u Sv. Antu."

Kad zavirimo i u dalju prošlost i tamo pravi politički biseri. Bivša premijerka Jadranka Kosor smirivala je slovenskog kolegu Boruta Pahora. "Opusti se'', rekla mu je Kosor. Bivši predsjednik Stipe Mesić, Janeza Janšu nije opuštao. Taj Janša je, on se meni ne čini baš sasvim uravnotežen", rekao je tada Mesić. Kameri Nove TV nisu promakla niti tajna šaputanja oko ZERP-a.

"Jel o ZERP-u?", upitao je Vladimir Šeks.

"Da o ZERP-u! I da se nađemo na Poštanskoj banci i onda zatražimo jednu prostoriju na 10-15 minuta nam treba", odgovorio mu je Ivo Sanader. "Pa mi imamo tamo ručak", dodao je Mesić. "Ali ne možemo ispred njih", poručio je Sanader. "Pa sami ćemo izaći", dao mu je do znanja Mesić.

Izašla je i Mesićeva tajna podrška - predsjedničkom kandidatu Nadanu Vidoševiću. "Mislim da je dobro da se malo više zajedno pojavljujemo u javnosti", rekao mu je davne 2009. godine Mesić. "Odlično, super", složio se Vidošević.

Dijelili su se i savjeti o uljepšavanju. "Ja ne vjerujem da se Radimir Čačić ne farba", u čudu je bio Nikola Vuljanić.

Trenuci su to u kojima građani mogu vidjeti i neformalna lica političara.

