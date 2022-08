Policija upozorava građane i turiste da ne skaču u more s većih visina, pogotovo ako u tome nemaju previše iskustva.

U ljetnom zanosu mladić je u Puli s hridi visoke šest metara skočio u more. Nakon nekoliko trenutaka nalazio se na vodenom skuteru, ali ne kao vozač, već kao unesrećenik kojeg je trebalo prevesti do obale. Ubrzo je završio u bolnici gdje su mu ustanovljene teške tjelesne ozljede.

Epilog je to umalo tragičnog nedjeljnog događaja nakon što je 24-godišnji Nizozemac, kao i mnogi drugi prije njega, skočio u more s mjesta koje nije za to predviđeno.

Kako bi se izbjegli ovakvi tragični događaji, PU Istarska upozorava građane i turiste da ne skaču u more s većih visina, pogotovo ako ne znaju kolika je dubina mora. Također upozoravaju da ne skaču u more s mjesta na kojima ne to zabranjeno, a posebno se ne preporučuje, naglašavaju, skakanje sa stijena.