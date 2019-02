Policijska uprava zagrebačka u četvrtak je izvijestila da Zoran Erceg, koji je nakon nepravomoćne presude Prekršajnog suda unatoč zabrani ponovno došao do spomenika Franji Tuđmanu gdje je u prosincu remetio javni red, nije kršio zabranu prilaska zbog nepravomoćnosti presude, ali kako su policajci sukladno zakonu ovlašteni upozoravati osobe koje bi mogle svojim ponašanjem počiniti prekršaj.

Zagrebačka policija je na Hinin upit o policijskom postupanju prema Ercegu priopćila kako je bila upoznata s njegovim dolaskom do spomenika u srijedu te kako on, s obzirom na to policija nije zaprimila pravomoćno rješenje nadležnog prekršajnog suda, ''nije bio zatečen u protupravnom ponašanju u smislu kršenja zabrane prilaska spomeniku, zbog čega nije bilo potrebe za poduzimanjem daljnjih radnji od strane policajaca''.

Policija je napomenula da su policajci, sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, ovlašteni davati upozorenja osobama koje bi mogle svojim ponašanjem počiniti prekršaj.

Aktivist Zoran Erceg u srijedu je na zagrebačkom Prekršajnom sudu uvjetno osuđen na 15 dana zatvora zbog narušavanja javnog reda i mira na otvorenju spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu 10. prosinca prošle godine, a unatoč sudskoj zabrani nakon presude je ponovno došao kod spomenika.

Uz uvjetnu zatvorsku kaznu koju neće služiti ako u godinu dana ne ponovi nedjelo Erceg prema presudi treba platiti i 500 kuna sudskih troškova i godinu dana ne smije prilaziti Tuđmanovu spomeniku na križanju Vukovarske i Ulice Hrvatske bratske zajednice.

No, i nakon presude Erceg se u srijedu oko 11 sati ponovno došao kod Tuđmanovog spomenika kojom prilikom ga je policajac upozorio da ''pripazi što govori''.

Incident zbog kojega je osuđen dogodio se 10. prosinca prošle godine kada je cijeli državni vrh nazočio otvorenju Tuđmanova spomenika, a Erceg je među ostalim uzviknuo da je prvi hrvatski predsjednik upropastio Hrvatsku te da je ratni zločinac.

U izjavi novinarima nakon presude Erceg je kazao da ga je sudac osudio na veću kaznu nego što je policija tražila te da nema represije i kazne koja će ga odvratiti da na javnom mjestu ponovi svoje riječi.

Njegova odvjetnica Lina Budak kazala je da sudac nije obrazložio svoju odluku.

"Sud nije imao hrabrosti obrazložiti svoju odluku. Time je povrijedio pravo mog branjenika na pravedno i pošteno suđenje i pravo javnosti da se uvjeri da ovaj sud pošteno i pravično sudi", kazala je odvjetnica. Dodala je da je Erceg kažnjen zbog verbalnog delikta zato što je rekao nešto što se vlasti čini da nije smio reći.

Presudu su kao napad na slobodu govora osudile mnoge organizacije civilnog društva poput GONG-a, Kuće ljudskih prava Zagreb, Documente, Centra za mirovne studije i Građanskog odbora za ljudska prava. (Hina)