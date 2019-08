Istarska policija ''razbila'' je lanac zločinačkog udruženja koji je krijumčario migrante. Uhitili su devet osoba. Za njih četvero još se traga, a tereti ih se da su se povezali s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi.

Istražitelji su poslovanje krijumčara usporedili s dobro organiziranom tvrtkom u kojoj se točno zna tko što radi.

Sudac istrage Županijskog suda u Rijeci Zoran Sršen odlučio je da 10 osoba koje se tereti za krijumčarenje migranata ostaje mjesec dana iza rešetaka.

„Protiv njih je istražni zatvor određen iz dvije osnove - zbog opasnosti od bijega i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela“, kaže Sršen.

Od početka prosinca prošle godine u najmanje 26 navrata organizirali su i realizirali krijumčarenje i prijevoz migranata. Ukupno njih 96 i pritom zaradili najmanje 700 tisuća kuna. Načelnik Sektora kriminalističke policije Mladen Matika rekao je da se nekim osoba još uvijek traga.



„Možemo istaknuti da se poduzimaju mjere traganja za još četiri osobe koje sumnjičimo za navedena kaznena djela, radi se o dva državljana Kosova i dva državljana Republike Hrvatske“, kaže Matika.



Uskok sumnja kako su od prosinca 2018-e do kolovoza 2019-e krijumčarili migrante iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku i to za iznos od najmanje tisuću eura po osobi.

„Vozači, vodiči, osobe koje prevoze preko zelene granice, oni koji detektiraju kretanje policije i slično, dokazano je u biti ta nekakva raspodijeljenost uloga. Zaduženje za svaki jedan dio pa bismo mogli reći da se gotovo možda i radi o nekom pravom poslovnom poduzeću“, kaže Valter Gržeta, voditelj Službe organiziranog kriminaliteta. Nadodaje i da su četiri osobe još uvijek u bijegu, no kako se nada, ne za dugo.

Članovi uigrane skupine u bijegu

Tijekom devet mjeseci policija vjeruje kako su zaradili više od 700 tisuća kuna. Neki članovi ove uigrane skupine još su u bijegu.

Zelena granica s Bosnom i Hercegovinom koju krijumčari najčešće koriste izazov je za hrvatsku policiju. Dodatan problem svakako je kada susjedna policija sama preprati migrante tik uz granicu. A tko bi o njima trebao preuzeti brigu, prvi čovjek MUP-a Unsko-sanskog kantona Nermin Kljajić pojašnjava.



„Ta informacija je poznata graničnoj policiji BIH-a, oni ako smatraju da ovi migranti odlaze u RH oni mogu doći opkoliti ovaj kamp. Mi kao policija održavamo javni red i mir“, kaže Kljajić.

Reporter Nove TV Domagoj Mikić razgovarao je sa zamjenikom glavnog ravnatelja policije Josipom Ćelićem o problemu koji stvaraju krijumčari i odnosima na granici.

„Svaka policija svijeta mora reagirati na nezakonitosti pa tako i policija BiH-a s obzirom na to da oni znaju da se ovdje radi o nezakonitim ulascima u Republiku Hrvatsku. Same brojke govore da nije čuveno da 10 policajaca čuva 600 osoba, pogotovo jer je kamp smješten neposredno uz granicu s Hrvatskom i radi se o šumovitom predjelu. Procjenjujemo da dnevno sa strane Republike Srbije u BiH i Crne Gore uđe oko 50 migranata što je 18 tisuća godišnje te to stvara problem i njima i nama jer se oni moraju baviti zaštitom državne granice s Republikom Srbijom i Crnom Gorom. U ovoj godini, s današnjim danom, imamo zabilježeno 525 kaznenih djela, odnosno 584 krijumčara. Mogu reći da oni nama ne stvaraju problem, zapravo je to odraz slike kvalitete državne granice gdje se daje prostor krijumčarima jer na drugi način ne mogu ući u Hrvatsku. Mislim da smo mi njima, problem, a ne oni nama. Što se tiče krijumčara iz Slatinske Pokupske, na tragu smo mu i znamo njegov identitet“, kaže Ćelić.

