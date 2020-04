Nakon što je UN upozorio na rast nasilja za vrijeme krize koronavirusa, unatoč izostanku porasta u domaćim statistikama, reagirala je i Hrvatska. Pokrenuta je kampanja za zaštitu od nasilja pod nazivom – Iza vrata

Početkom tjedna UN je upozorio na zastrašujući globalni porast obiteljskog nasilja u korona krizi i pozvao vlade da ulože veće napore u sprečavanju nasilja nad ženama. Iako statistika u Hrvatskoj ne bilježi porast, MUP je u suradnji sa zagrebačkom poliklinikom za zaštitu djece pokrenuo kampanju pod nazivom - Iza vrata. Cilj je osvješćivanje građana da prijave nasilje koje se događa u njihovoj blizini.

Djeca su ovih dana umjesto u školi ili na igralištu, vrijeme prisiljena provoditi u zatvorenom. No neka od njih tamo su zatvorena sa zlostavljačem.

„Kada se zatvore vrata kada djeca nemaju pristup psiholozima, učiteljima, kada ne idu u školu, kada ne rade vrtići, kada nema odraslih osoba koje ih inače štite dolazi do povećanog rizika za rast nasilja“, ističe Ela Selak Bagarić iz Poliklinike za zaštitu djece.

Svi preduvjeti za to postoje. Iako trenutna statistika pokazuje trend smanjenja nasilja, ono sasvim sigurno nije iščezlo. „Čini mi se da statistike ne možemo gledat na način da ne dolazi do nasilja. Do nasilja sasvim sigurno dolazi. Sada i više nego inače. Nasilje se može prijaviti anonimno, pozivom na 192, e mailom, putem policijske aplikacije“, pozvala je Bagarić na djelovanje.

Marko Pavić iz odjela za delinkvenciju i kriminalitet uvjerava da policija u ovim teškim vremenima reagira žurno i u interesu žrtve tijekom prijava. No jesu li građani uistinu na to spremni?

Prošle godine zabilježen velik porast nasilja

Naši sugovornici su podijeljeni. Jedni tvrde da prijava nije uplitanje u probleme te da je potrebno samo nazvati policiju i prijaviti sumnje. Druge je pak strah prijaviti nasilje da se ne bi preselilo na njih. „Normalno da bi reagirala i inače nasilje mrzim, a pogotovo nad djecom“, jasna je bila riječanka Jasna.

Upozorava na to dječja pravobraniteljica Helenca Pirant Dragičević u godišnjem izvješću. Institucijama daje palac dolje. „Najdrastičnija upozorenja na to nažalost su bila brojna stradanja djece za koja se kasnije pokazalo da ih se pravovremenom reakcijom i pravovremenim uočavanjem rizičnih čimbenika moglo spriječiti“, prozvala ih je.

Korona kriza uzrokovala je dodatne probleme pri smještaju žrtava u skloništima. Zagrebački dom Duga i ženska soba prije tjedan dana su uputili su apel da se promijeni praksa i da se umjesto žrtve, izdvaja nasilnik.

„Počinitelja nasilja koji je jedna osoba, ostaje privremeno u pritvoru 24 sata i onda ga se pušta i ostaje u tom stambenom prostoru“, ističe ravnateljica doma Duga Željka Brkić.

Nasilje nije privatna stvar. Odgovornost leži na čitavoj zajednici, a pogotovo pojedincima koji čuju i slute, a okreću glavu i šute. Ukoliko uočiš nasilje nazovi 192 jer svaki poziv može pomoći.

