Poduzetništvo nikada nije lako, a ulazak u poduzetničke vode posebna je kombinacija stresa, nedovoljnog znanja o mnogim aspektima poslovanja, limitiranih resursa i bezbroj drugih faktora. Ipak, poduzetništvo je vitalna komponenta razvoja svakog društva stoga je svaka pomoć i više no dobrodošla.

Važnost inicijalne financijske i mentorske pomoći prepoznao je i Philip Morris Zagreb koji je zajedno s ACT Grupom pokrenuo projekt "Pokreni nešto svoje" koji je ove godine doživio četvrto izdanje i kroz koje je do sada bespovratno potpomognuto preko 24 start up firme s preko 2.500.000 kuna.

Tim povodom smo razgovarali s Dijanom Najjar iz kompanije Philip Morris i Anom Brigović iz Act Grupe.

Po čemu se ove godine za razliku od prijašnjih izdvajaju prijave na natječaj?

Iz godine u godinu svjedočimo rastu kvalitete prijava i tako je bilo i ove godine. Ideje su odlične, hvalevrijedne inicijative koje poslovno imaju smisla, ali i stvaraju dobro za društvo. Izuzetno smo zadovoljni kvalitetom prijava, raznolikošću projekata i društvenim inovacijama koje donose. Svake je godine sve teže odabrati najbolje među njima. Radujemo se intenzivnom radu s još jednom generacijom dobitnika potpore, već sada vidimo da se radi o timovima s kojima samo možete poželjeti suradnju

Kako definirate inovativnost kao jedan od bitnijih kriterija?

Bitan kriterij nam je da prijavljeni projekt sadrži društvenu ili ekološku inovaciju. Ekološke inovacije smanjuju ili sprječavaju štetu za okoliš, dok društvene inovacije mijenjaju odnos, moć ili raspodjelu resursa unutar zajednice – gdje takva izmjena još nije zabilježena. Oboje je ključno za dugoročne sistemske promjene, kao i za bolje sutra. ACT Grupa je već 17 godina na putovanju izmjene ekosustava u održivi, a zahvaljujući ovom partnerstvu s tvrtkom Philip Morris imamo priliku ostvariti i suradnje s izuzetnim poduzetničkim pričama i osnivačima koji dubinski shvaćaju što je dobro i korisno za društvo.

Zašto je važno impact poduzetništvo I što ono podrazumijeva?

Impact obuhvaća i društvene poduzetnike i one s ekološkom inovacijom, pa smo u nedostatku prikladne hrvatske riječi posudili tuđicu. Iznimno nam je važno da se uz profitni povrat posluje na način koji ostvaruje pozitivan povrat za društvo i/ili okoliš, jer takav pristup poslovanju doprinosi dugoročnoj održivosti – kako društva tako i samog poslovanja. To su poduzetnici koji posluju sa svrhom, većom od njih samih, pa u istoj mogu pronaći vlastitu robusnost i snagu.

Kako odabrani projekti uz pomoć ACT Grupe ostvaruju dugoročni utjecaj na društvo, ali i gospodarstvo?

ACT Grupa pruža odabranim projektima podršku u svrhu jačanja njihovih poslovnih kapaciteta što uključuje i sustave upravljanja impact poslovanjem, znači dugoročno održiv i lak za način upravljanja poslovnim modelom baziranim na društvenim i/ili ekološkim inovacijama. Kroz program podrške projektima i poduzetnicima uz edukacije, mentorstvo te uvijek dostupne stručnjake za razgovor o svakodnevnim izazovima posla, pružamo i povezivanje s raznim dionicima ekosustava ili sektora.

Osim toga, po završetku samog programa ostajemo aktivni s našom alumni zajednicom, pa smo i dalje na raspolaganju za bilo koji oblik podrške svim poduzetnicima koji su prošli kroz Pokreni Nešto Svoje ili naše druge programa podrške koje razvijamo. Iznimno nam je bitno da aktivno doprinosimo jačanju hrvatskog gospodarstva, a to gospodarstvo, takoreći, stoji na temeljima sagrađenim od mikro i malih poduzetnika. Stoga činimo sve što je u našoj mogućnosti da pomognemo dugoročnom opstanku i rastu impact poduzetnika s kojima imamo čast surađivati. Nije dovoljno biti tu par mjeseci ili godinu dana, za taj jedan inovativni projekt. Trudimo se biti tu za i uz poduzetnike dugo i kontinuirano.

Zašto vam je kao globalnoj kompaniji bitno podržavati lokalna mikro poduzeća?

Misao vodilja pri inicijalnom pokretanju programa bila nam je dati svoj doprinos društvu i zajednici u kojoj poslujemo, i to na dugoročno održiv način. Razmišljajući o tome kako to postići, shvatili smo da upravo kroz podršku mikro poduzetništva možemo ostvariti najveći utjecaj. Oni su, naime, jedni od pokretača gospodarstva, ali i izvor zaposlenja. Mnogi od njih imaju zaista veliki potencijal, no često im nedostaje adekvatna financijska, ali i mentorska podrška, a upravo je to područje gdje mi, zajedno s ACT Grupom, možemo dati svoj doprinos. Cilj nam je svakako i daljnji rast i razvoj programa, kako bismo pružili potporu što većem broju kvalitetnih projekata i to ne samo financijsku, već i mentorsku.

Čime se posebno ponosite u ovogodišnjem natječaju, a na što ste najponosniji unazad posljednje četiri godine programa?

Svake godine do sada, pa tako i ove, ugodno smo iznenađeni inovativnošću prijavljenih projekata i zaista super stvarima koje rade. Ono što me posebno oduševilo ove godine jest i značaj broj ekoloških inovacija, što pokazuje da naši mikro poduzetnici prate trendove i razmišljaju o budućnosti i tome kako doprinijeti učinkovitosti resursa kroz nove, inovativne tehnologije, procese i poslovne modele. Također, obzirom na to da i mi u Philip Morrisu iznimnu važnost pridajemo upravo kulturi raznolikosti i jednakosti, lijepo je vidjeti da su među prijavljenim projektima, njih 44% prijavile žene ili poduzeća na čijem su čelu žene.

Razvojni program „Pokreni nešto svoje“ namijenjen je poduzetnicima početnicima i mikro poduzećima odgovarajući na njihove potrebe za početak i razvoj poslovanja. Pokrenuli smo ga kako bismo dali svoj doprinos društvu i sredini u kojoj poslujemo, a njegov je uspjeh rezultat ujedinjenja snaga s ACT Grupom. Iako se radi o dvije potpuno različite organizacijske kulture, zajedno smo stvorili nešto zaista fantastično. Mi smo u samom početku bili svjesni da kao korporacija ne znamo sve i da trebamo partnera koji zna ono što mi ne znamo te koji razumije koncept društvenog poduzetništva, održivog poslovanja, ali i koji ima sposobnosti savjetovanja korisnika u cjelokupnom procesu i svim potrebnim područjima njihova poslovanja.

Projekt je prvi puta pokrenut prije četiri godine te je od onda bio izuzetno dobro prihvaćen, a interes poduzetnika potvrđuje kako se ovaj projekt zaista profilirao i postao prepoznatljiv. Kroz četiri dosadašnja izdanja prošlo je više od 1.000 prijava i dodijeljeno je gotovo 2 milijuna kuna za 26 uspješnih poduzetničkih projekata. U četvrtoj godini natječaja pristiglo je ukupno 247 prijava iz cijele Hrvatske, a finalisti natječaja, pa tako i dobitnici potpore, izdvojili su se prema inovaciji koju donose, društvenom utjecaju kojeg će projekt imati te prema potencijalu rasta i održivosti projektne ideje.