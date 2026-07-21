Dogovoren pojačan odstrel divljih svinja: "Imamo 70 tisuća lovaca, barem polovica se može angažirati"

Pojačan odstrel divljih svinja bit će novi alat u suzbijanju afričke svinjske kuge (ASK), dogovoreno je u utorak na sastanku potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića i predstavnika Hrvatskog lovačkog saveza.
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Najveće žarište te bolesti trenutačno je na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, izjavio je Vlajčić nakon sastanka.
Izvijestio je da je dogovoren pojačan odstrel i pojačana prisutnost lovaca, kako bi se zaustavilo i spriječilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a time i onih koje su zaražene ASK-om.
Bude li potrebe, dodao je, uključit će se i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima i opremom koja će pokazati gdje je potreban pojačan odstrel.
Istaknuo je kako je riječ o nacionalnom pitanju, jer je ugroženo hrvatsko svinjogojstvo, a time i gospodarstvo. Moramo kontrolirati populaciju u divljih svinja kako bismo se učinkovito borili protiv ASK, poručio je.
U Hrvatskoj je prema njegovim riječima 70 tisuća lovaca, a barem polovica se može angažirati bude li trebalo. Podsjetio je kako je naknada lovcima povećana s 80 eura na 100 po divljoj svinji.
Vlajčić je ponovo apelirao na odgovornost i pridržavanje mjera biosigurnosti.
Naveo je i kako je obavljeno više od 20 tisuća veterinarskih kontrola u kojima je utvrđeno gotovo 50 posto nesukladnosti, a gotovo trećina se odnosila na problem s biosigurnošću.
Sve je to, kako je rekao, uneseno u sustav u kojem pristup imaju Državni inspektorat i veterinarska inspekcija i to im je putokaz "na koja vrata trebaju prvo pokucati".
"Kad dođe ta razina svijesti kod svih naših ljudi da se pridržavaju biosigurnosnih mjera, puno ćemo se učinkovitije boriti protiv ASK-a", smatra Vlajčić.
Osvrnuo se i na, kako je rekao, zlonamjerne teorije zavjere, da se pogoduje uvozu i uništava domaće proizvođače.
"Sva veterinarska pravila vrijede jednako u EU-u. Nije sada da mi imamo represiju, a u ostatku EU vlada potpuna anarhija", kazao je istaknuvši kako su stroge mjere propisane kod nas, ali i u drugim zemljama.
"Ako smo uložili 51 milijun eura u obnovu svinjskog fonda, ako imamo broj svinja i gospodarstva koji se bave svinjogojstvom jednak ili na bazi onog iz 2023. godine kada je ASK izbio u Hrvatskoj, to dovoljno govori da su sve mjere imale rezultate", rekao je.
Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak rekao je da se Savez i lovci stavljaju na raspolaganje vladi i resornom ministarstvu.
Prošle godine pojačan odstrel rezultirao je s do 20 tisuća više odstrijeljenih divljih svinja, kazao je napominjući kako je od nove lovne sezone tj. od travnja, 500 odstrijeljenih divljih svinja više u pet županija pogođenih ASK-om.
Dogovoreno je da se u tih pet županija oformi tim koji će se jednom tjedno sastati i razmijeniti informacije s Ministarstvom poljoprivrede, rekao je te naveo kako će se reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost divljih svinja, rekao je Čičak.