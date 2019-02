Klinika za dječje bolesti Zagreb, popularna Klaićeva bolnica, dosjetila se kako malim pacijentima olakšati snimanje magnetskom rezonancom. Djeca će se lakše umiriti u podmornici među šarenim ribicama nego u sivo-bijelom uređaju.

''Pogledajte našu podmornicu!

Do prije nekoliko dana bio je to sivo-bijeli uređaj za magnetnu rezonanciju u čijem tunelu djeca tijekom snimanja nerijetko moraju provesti i više od 25 minuta i pritom se niti malo ne pomaknuti. Upravo zbog toga djecu do 6 godina vrlo često moramo uvesti u opću anesteziju.

Prije dva dana naši su djelatnici prvi put uspjeli snimiti dječaka od 4 godine BEZ opće anestezije zahvaljujući priči i dojmu da će ploviti podmornicom među šarenim ribicama.

Hvala svima koji su nam pomogli Izone.agency u stvaranju ove dojmljive kreacije i lijepih priča koje tek slijede!'' objavila je Bolnica na Facebooku.

''Tako se radi posao koji se voli! Tako se vole maleni pacijenti!'' samo je jedan od brojnih komentara oduševljenih roditelja.