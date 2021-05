Njegove su čizme pronašli zapletene u mrežu. Satima poslije, tijelo Josipa Grgića pronađeno je u rijeci Spačvi. Najžešći borac protiv krivolova, stradao je upravo u jednoj takvoj ilegalnoj mreži. Smrt je okvalificirana kao ubojstvo iz nehaja. U Lipovcu, selu na istoku zemlje, već dva mjeseca od tragedije vlada zavjet šutnje.

Dok obitelj i prijatelji traže istinu o smrti 42-godišnjeg Josipa Grgića, pomaka u istrazi nema. A javna je tajna da crni biznis cvjeta. I da u ilegalnom izlovu deseci njih zarađuju godinama. Tvrdi to i policija koja redovito hvata krivolovce. No kazne su male ili nikakve, unatoč tonama ribe koja se tako prodaje. Hoće li gubitak ljudskog života išta promijeniti? Josipa joj ne mogu vratiti, no očajna supruga nada se da ova smrt neće prerasti u nesretan slučaj. Bez istine, i bez kazne za odgovorne!

Prevrnut čamac, zapetljan u mrežu. Njegove čizme. Od Josipa ni traga. ''Mi smo cijelo poslijepodne njega tražili, cijelu noć. I ništa od toga'', kazala je njegova supruga Marta.

''Taj dan smo presjedili ovdje dok ronioci nisu došli...Nemoćni. Znamo da je tu, a ne možemo ga naći'', shrvan je brat Stjepan.

Da se dogodila tragedija, doznali su satima nakon pronalaska čamca. Ronioci su pronašli tijelo Josipa Grgića. ''Ja ne spavam noću, već dva i pol mjeseca. Dobila sam napadaje panike, moje dijete je dobilo napadaje panike. On je umro s 42 godine. Njegova je mladost je otišla'', kroz plač je rekla supruga.

Selo je to od nekoliko stotina stanovnika. Nema tu tajni. I da ih ima, teško ih je sakriti. Oni koji su postavili mreže u kojima je Josip skončao, vrlo vjerojatno šeću uokolo.

''Ni dan danas, nitko ništa ne govori. Svi okreću glavu od nas, od mene i sina'', tužna je supruga. Te kobne nedjelje Josip je bio s prijateljima iz ribičkog društva na njihovom omiljenom mjestu ''skeli''. Čamcem se odvezao do svoje vikendice kako bi donio prijateljev šešir. Vrijeme je prolazilo, Josip se nije vraćao. Nitko nije pomišljao na najgore.

"Nije na, padalo na pamet da se utopio"

''Svima nam je to bilo prvih sat dok smo ga tražili, nije nam palo na pamet da bi se mogao utopiti, nikom nije palo napamet. Svi smo išli s tim razmišljanjem 'pa nemoguće da se on utopio'. Nije mu to prvi put da je upao u vodu. On je odrastao na ovoj vodi. On je upao u led, nije to nešto što bi njega moglo savladati'', pojasnio je Stjepan Grgić.

Našli su ga deset metara od obale. Čamcem je uletio u mrežu i onda ispao. Pokušao se izvući, ali se sve više zapetljavao u mrežu krivolovaca.

''Tu je vatra gorjela nakon pola sata, sat. Ja sam bio nazočan. On je otišao po kapu i nije se vratio. Tražili smo ga, vatra je gorjela, bila je sjekirica. Možda je netko i vidio od toga svega pa se uplašio i utekao. Ne znamo ništa što je bilo. Tu je bio jedan čamac drveni, sad ga ne vidim. Evo i drugi, ta dva su stalno tu'', prisjetio se Josip Cvitić, voditelj Ribočuvarske službe Vukovarsko-srijemske županije.

Prošlo je više od dva mjeseca. Odgovora na pitanje tko je odgovoran i dalje nema. ''A kako se osjećati? Tužno, žalosno. Prije svega nesretno. Bol je takva da je teško naći riječi, ali zbog svega ovoga, zbog svih institucija koje ne rade svoj posao mislim da je još veća. Kad bi se našao počinitelj mislim da bi nam svima bilo lakše. Mi smo velika obitelj, nas je 13 djece kod roditelja. Imam braće, ali imam osjećaj što nas je više da više boli", kaže brat.

Krivolovu, kažu u mjestu, nitko ne može stati na kraj. Godinama.

Štapovi koji drže mreže zabijaju se u tlo, mreže se ne vide na površini rijeke. Ona u koju se zapleo Josipov čamac bila je dugačka 80 metara. Nije dopušten gospodarski ribolov. No crno tržište cvjeta.

''Recimo ovako da na crno mogu prodati od 35, 40, 50 kuna.. Znači smuđ koji košta 110, 120 kuna u nekj ribarnici. Možda Zagreb i više, oni ga prodaju po 40 kuna. Pa ako uzmete računicu da se uhvati po 300, 400 kila puta dvanaest mjeseci'', kazao je Damir Lovretić, prijatelj preminulog.

Josip je bio predsjednik lokalnog ribičkog društva i najžešći borac protiv krivolova. Dva dana prije smrti s prijateljima ribičima vadio je mreže iz rijeke. O svemu je, kažu, redovito obavještavao nadležnu policijsku postaju.

''Ne može se dogoditi da policija ništa ne zna''

''Oni jesu dolazili, ali međutim - što je problem? Ili nisu htjeli odraditi ili nisu znali. Mi smo granični pojas koji ima nenormalno puno policije. Znači, ne može se dogoditi da policija ništa ne zna'', rekao je Lovretić.

''On se borio protiv ovoga izričito, on je i kod načelnika išao na razgovore. Pokušavao je svima ukazati na taj problem. Nije nalazio na sluh da su neki poduzimali išta. Borio se protiv toga i na kraju ga je to koštalo glave'', rekao je prijatelj Stjepan Grbović.

Od početka ove godine ribočuvari podnijeli su dvadesetak prijava za krivolov. Trojica krivolovaca uhvaćena su na vodi.

''Ovako zabiju kolac raznih dubljina, za to zavežu mrežu. Većinom se vidi, ali znaju i sakriti, ne vidi se ispod vode tako. Ima i tamo jedan. Sad ćemo ovaj izvadit da vidimo jel ima šta, nema ništa", objašnjava Cvitić.

Policija je protiv njih podnijela prijavu za nezakonit ribolov. Iz rijeke je izvađeno više od pet tisuća metara mreže. Josip Cvitić pokazuje nam posljednji ulov.

''Dečki su noćas radili. Našli su jednu vršku i dva paragnala. To su udice i to se riba uhvati. To su sredstva za protuzakonit ribolov'', istaknuo je ribočuvar. Na naš upit zna li tko to postavlja, ribočuvar kaže da je na policiji sve.

''Svi kažu da nije njegovo, ali onoga koga uhvatimo na djelu automatski se zove policija i dalje se odrađuje. Dosta dobro to odradi policija. Tako da imamo veliku i dobru suradnju'', pojasnio je.

Policija napravi zapisnik, ali od svega toga, malo je koristi.

''Kad dođete do suda, neka glupa izjava 'da vam je to tradicija', može se postavljati. Živite na vodi tisuću godina! To je normalno? To nije normalno. Sudac pusti te ljude kući. Ne plate nikakvu kaznu. Oslobode ih'', ističe Lovretić.

''Mi smo mala sredina. Zna se. Nije nitko iz Zagreba došao i postavio tu mrežu, ni iz Osijeka. To je sigurno netko iz naše općine. I zna se. Nema tu sto ljudi koji to postavljaju, ima petnaest, dvadeset'', rekla je Josipova supruga.

Slučaj Josipa Grgića u policiji se vodi kao prouzročenje smrti iz nehaja. U tijeku je kriminalističko istraživanje u cilju identificiranja počinitelja. A policija poziva na suradnju. ''Sve koji znaju bilo koga tko može rasvijetliti okolnosti ovog događaja da daju informacije i obavijesti upravo da se utvrdi tko je postavio tu ribolovnu mrežu'', pozvala je Martina Halas, iz odnosa s javnošću PU vukovarsko-srijemske. I policija potvrđuje, kaznena djela krivolova dobro su im poznata.

''Mogu vam reći da su u posljednih pet godina na području PU Vukovarsko srijemske evidentirane 22 prijave za protuzakoniti lov i ribolov, a od tih spomenutih 22 djela, procesuirano je osam počinitelja'', dodaje Halas.

Policija u suradnji s lovočuvarskim službama utvrdila prekršaje i obavijest o tome dostavlja državnom inspektoratu, koji je onda nadležan za provođenje prekršajnog postupka u takvim slučajevima. Propisane kazne su do tri godine zatvora.

"To je moglo bit i nečije dijete"

Josipa joj nitko ne može vratiti. Marta se nada se da će pravda kad-tad biti zadovoljena.

"Ja se bojim da to neće otići u zaborav i da će to biti napisan kao nesretan slučaj. A to nije za mene nesretan slučaj. Ni za mog sina'', istaknula je shrvana supruga.

''Jer isto tako kao što je on bio isto je tako moglo biti nečije dijete. Ili neko drugi. I šta onda, šta da je nečije dijete nastradalo. Čovjek je iza sebe ostavio obitelj. Čovjek je umro od onoga što je mrzio'', rekao je prijatelj Kristijan Lovrić.

''Mi čujemo svašta, znate kako javni pogovori...da netko s nekim nije u dobrim odnosima onda svašta priča, onda je to malo nezgodno. Još uvijek nije nitko rekao 'e taj ima to' i to da je prijavio policiji'', kazao je ribočuvar.

Josip je, kažu, bio srce sela. Susjedi, prijatelji i rodbina teško se nose s njegovim odlaskom. ''Bio je prijatelj kakvog možeš imati samo jednom u životu. Ja sam ostao bez takvog prijatelja", kazao je Josipov najbolji prijatelj.

''Imam osjećaj da jedan dio nas fali i jednostavno nije to to više'', kazao je brat kroz plač. Imali su jedno drugo i svog sina. Živjeli su skromno, ali sretno. Godine sreće, ostale su na fotografijama.

Ovaj političar više je puta bio tema emisije Provjereno, a sad mu je to i - izborni slogan

Veliki prerađivač prisiljen otpustiti stotine ljudi iz pogona diljem Hrvatske. Radnici u suzama: "Teško mi je. Željela bih da ovo uspije, da ostanemo raditi"

''Ovo je na krštenju od Antuna, suprug i kuma, ja i moj Josip", govori supruga Marta dok gleda u fotografije.



U samo jedno popodne, cijeli joj se život preokrenuo. Kako dalje, odgovor ne zna. Hoće li sve ostati na nesretnom slučaju? Hoće li zavjet šutnje onemogućiti istinu i pravdu? Nisu samo u pitanju možda tone i tone ribe, tisuće kuna na crno, već činjenica da se ovdje radi o kaznenom djelu ubojstva iz nehaja.

Otac, suprug, prijatelj, brat. Josip je imalo mnogo titula. Jedna od njih je i borac protiv krivolova. U toj bitki, izgubio je ono najvažnije – svoj život. Oni koji su iza njega ostali, nadaju se da ova smrt, neće biti samo statistika, a da će njegova prekinuta bitka - biti nastavljena.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr