Više od 1500 potresa pogodilo je Zagreb od ožujka ove godine. Podrhtavanja najviše osjećaju, i najviše su u strahu, ljudi blizu epicentra. Stručnjaci tvrde da pojačana seizmička aktivnost posljednjih dana nije iznenađujuća i ne stvara toliko materijalnu štetu koliko psihičku. Isto upozoravaju i psihijatri.

"U ovih nekoliko dana jako osjećamo podrhtavanja, tutnjave. Osjećamo se baš strašno jadno. Ljudi pričaju ovo, ono, tko nije to proživio taj ne zna kakva je to trauma, kakvi su to šokovi i proživljavanja. Pratim kod sebe jednu pukotinu malu koja je bila jedno 5 cm, ona je sada već metar i pol", priča Ljiljana Panjević iz Čučerja.

Toliko često zatrese da su neki već oglušili.

"Pa mi je ono svejedno, ali supruga je na rubu nervnog sloma. Evo i klinci uspjevaju to potisnuti, njima je to postalo normalno", kaže Ivica iz Čučerja.

Pojačana seizmička aktivnost posljednjih dana nije iznenađujuća, već je nastavak serije potresa od ožujka. Razloga za paniku nema, dodaju seizmolozi.

"Potresi se ne događaju po nekoj pravilnosti i to je razlog zašto smo imali mirnije razdoblje i sada zadnjih par dana bilježimo nekoliko potresa koji su se makrosezmički osjetili. Ovo mi sve smatramo normalnom sezmičkom aktivnosti. Potresi ovih magnituda koji se ovih dana događaju ne mogu napraviti štetu", umiruje seizmolog Krešimir Kuk.

Materijalnu možda toliko i ne, ali manji potresi udaraju na psihu čovjeka.

"Potrese ni na koji način, znanstveno ili kako god hoćete ne može predvidjeti i to nas odmah stavlja u nezamislivu nesigurnost. Kada na kavama o ničemu ne pričamo nego o tome, kada odlazimo gledati kako je to drugdje bilo, kada smo stalno na sajtovima i gledamo koliko se danas streslo. Samo da znamo da mi misaono uvlačimo se u to i praktički sebi ne damo da se opustimo“, kaže ravnateljica Klinike za psihijatriju Vrapče Petrana Brečić.

Ako to ode predaleko, treba potražiti stručnu pomoć.

"Osjećaj silne emocioalne trpnje, užasan osjećaj nemogućnosti da se čovjek opusti, da bude relaksiran, osjećaj psihičkoga umora. Najrizičnija skupina su ljudi koji se od prije bore s psihičkim poremećajima, i oni koji su nakon potresa ostali bez krova nad glavom", kaže Brečić.

