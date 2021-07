Prema objavi hrvatske Seizmološke službe, riječ je o prilično jakom potresu.

Potres jačine 4,2 po Richteru zabilježen je u podmorju sjevernog Jadrana u nedjelju u 12:56, objavila je hrvatska Seizmološka služba.

Podrhtavanje je zabilježio i Euromediteranski seizmološki centar.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.2 in Northern Italy 42 min ago pic.twitter.com/0LED95JqCY