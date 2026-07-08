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DORH objavio detalje višemilijunske prijevare: Među optuženima bivša direktorica banke

PišeHina, 08. srpnja 2026. @ 20:07 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Godinama je, prema optužnici, uvjeravala osobe da može ugovoriti oročenu štednju uz iznimno visoke kamate, iako takva ponuda nije postojala.
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