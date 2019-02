Protiv Zdravka Mamića zaredio je još jednu, sveukupno treću optužnicu kojom ga se trereti za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju.

Optužnicom ga se tereti da je od 2002. do 2007. godine u Zagrebu i Klagenfurtu kao član izvršnog odbora i dopredsjednik Dinama sredstvima kluba raspolagao u vlastitu korist.

Sumnja se da je klub oštetio za iznos od 2,2 milijuna eura. Tužiteljstvo traži da mu se taj novac oduzme te da se postupak spoji s postupkom koji se protiv Mamića te još nekoliko osoba već vodi pred sudom u Osijeku.

Podsjetimo, Zdravko Mamić lani je nepravomoćno osuđen na 6 i pol godina zatvora, a on je spas od hrvatskog pravosuđa potražio u Međugorju.

Cijelo priopćenje prenosimo u nastavku:

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je pred Županijskim sudom u Osijeku optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1959.) zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavku 2. Kaznenog zakona/11. (21. 2. 2019.)

Okrivljenika se tereti da je od 25. rujna 2002. do 8. ožujka 2007. u Zagrebu i Klagenfurtu (Austrija), i to od 25. rujna 2002. do 5. studenog 2002. kao član izvršnog odbora jednog kluba, a nakon toga kao izvršni dopredsjednik i član uprave tog kluba, ovlašten za raspolaganje novčanim sredstvima po računu kluba otvorenog u jednoj banci u Austriji; iako je bio sukladno statutu kluba dužan skrbiti se o zakonitom korištenju i raspolaganju financijskim sredstvima kluba; u nakani da se znatno materijalno okoristi na štetu imovine kluba, raspolagao novčanim sredstvima kluba u vlastitu korist.

Okrivljenika se tereti da je nalagao prijenos iznosa od 97.492,91 eura (u protuvrijednosti od 730.659,00 kuna) na svoj račun otvoren kod banke u Austriji te osobno podigao iznos od ukupno 2.183.833,71 eura (u protuvrijednosti od 16.001.402,00 kuna) u gotovini, i na taj se način, na štetu kluba, okoristio u ukupnom iznosu od 2.281.326,62 eura (u protuvrijednosti od 16.732.061,00 kuna).

U optužnici je predloženo da se od okrivljenika oduzme imovinska korist ostvarena kaznenim djelom u iznosu od 16.732.061,00 kuna.

U optužnici je predloženo i da se postupak po ovoj optužnici spoji s postupkom koji se protiv istog okrivljenika vodi pred Županijskim sudom u Osijeku zbog više kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju počinjenih u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 246. stavak 2. Kaznenog zakona/11 u svezi članka 329. stavak 1. točka 4. KZ-a i dr., a povodom optužnice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.