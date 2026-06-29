Počinje ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna GUP-a Sesveta

Grad Zagreb pozvao je u ponedjeljak građane da od 29. lipnja do 13. srpnja sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu izmjena Generalnoga urbanističkog plana (GUP) Sesveta nakon što je plan dorađen na temelju prihvaćenih primjedbi pristiglih tijekom prve javne rasprave u ožujku.

Nove primjedbe, prijedlozi i mišljenja u ponovnoj javnoj raspravi mogu se odnositi isključivo na dijelove prijedloga koji su izmijenjeni u odnosu na prvi prijedlog.

"Izmjene i dopune GUP-a Sesveta predstavljaju prve sveobuhvatne izmjene tog temeljnog prostorno-planskog dokumenta nakon više od deset godina", istaknuo je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević.

Cilj je usmjeriti daljnji razvoj najveće zagrebačke gradske četvrti kroz jačanje javnog interesa, osiguravanje prostora za nove vrtiće, škole i druge javne sadržaje, urbanu preobrazbu središta Sesveta i nekadašnjih industrijskih zona te unaprjeđenje prometne i zelene infrastrukture, dodao je.

Planom se, među ostalim, predviđa nastavak razvoja ključnih prometnih projekata. Prva faza produžene Branimirove ulice već je dovršena, treća je nedavno započela, dok se početak radova na drugoj fazi očekuje uskoro.

U planu je i izgradnja Jelkovečkog podvožnjaka te novih gradskih prometnica koje će poboljšati povezanost dijelova Sesveta sjeverno i južno od željezničke pruge.

Daljnje uređenje zelenih površina

Istodobno se planira proširenje gradskog parka uz potok Vuger i daljnje uređenje zelenih površina na području nekadašnje industrijske zone Sljeme.

"Dolina Vugera jedan je od najvažnijih zelenih koridora u Sesvetama, a u njegovoj se blizini razvija i sportsko rekreacijski centar Luka. Na taj zeleni prostor nastavit će se izmjenama GUP-a planiran novi parkovni potez koji će povezati središte Sesveta preko nekadašnje industrijske zone Sljeme do Novog Jelkovca, koji je površinom veći od Zrinjevca", istaknuo Tomašević.

Prijedlog izmjena i dopuna GUP-a Sesveta bit će dostupan na javni uvid u Plavoj dvorani na Trgu Dragutina Domjanića 6 u Sesvetama, radnim danom od 8 do 16 sati, kao i na webu Grada Zagreba, a na toj lokaciji održat će se i javno izlaganje u četvrtak, 2. srpnja u 17 sati.

Građani svoje pisane prijedloge, mišljenja i primjedbe mogu dostaviti do 13. srpnja Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje putem središnje pisarnice Grada Zagreba na Trgu Stjepana Radića 1, u pisarnicama područnih ureda na adresama Park Stara Trešnjevka 2 i Trg Dragutina Domjanića 4 u Sesvetama ili elektroničkim putem kroz aplikaciju e-Javne rasprave.

Konačni prijedlog izmjena i dopuna GUP-a Sesveta izradit će se nakon završetka ponovne javne rasprave i obrade pristiglih primjedbi te će potom biti upućen zagrebačkoj Gradskoj skupštini. Njegovo usvajanje očekuje se na jesen ove godine, priopćio je Ured gradonačelnika.