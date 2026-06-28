Iscrpljeni par satima plutao morem, struje ih odvukle od obale: Spasili su ih policajci Mario i Dalibor

Pomorski policajci Mario Vuksanović i Dalibor Đurić spasili su u petak dvoje slovenskih državljana koje su morske struje nosile na otvoreno more na području Crvenog vrha.

Pomorska policija dojavu je zaprimila u petak oko 15:30. Dojavljeno je da se u moru na području Crvenog vrha nalazi iznemogla osoba koja pliva, ali se zbog struja i vjetra ne može vratiti na obalu.

Posada policijskog plovila P-212, zapovjednik ophodnog broda Mario Vuksanović i upravitelj stroja Dalibor Đurić, na mjesto događaja stigla je nakon 20-ak minuta. U moru su pronašli dvoje vidno iscrpljenih slovenskih državljana koji su se pridržavali za dasku za veslanje, odnosno SUP.

Pomorski policajci Mario i Dalibor spasili dvije osobe koje su iscrpljene plutale morem (Foto: PU istarska)

Dvoje iscrpljenih slovenskih državljanina pridržavali su se za dasku za veslanje (SUP) dok su plutali morem Foto: PU istarska

Policijski službenici ukrcali su ih na plovilo i prevezli do kopna. Utvrđeno je da je 65-godišnjakinja oko 12:30 otišla plivati uz obalu, no vjetar i morska struja počeli su je udaljavati od obale. Zbog toga se više nije mogla vratiti na plažu s koje je krenula plivati.

Oko 13:30 njezin je suprug primijetio da se ne vraća, uzeo SUP i veslo te krenuo prema njoj kako bi se zajedno vratili na plažu. No zbog jake struje ni on više nije mogao veslati ni izaći na obalu, osobito zato što se u njihovoj blizini nalazila stjenovita obala.

Do dolaska policijskog plovila u 15:52 oboje su se nalazili u moru.

Mario i Dalibor, koji u svojoj karijeri već imaju nekoliko akcija spašavanja osoba za što su primili i nagrade, istaknuli su da je samo riječ o dijelu njihova posla.

"Želimo naglasiti da, ukoliko idete na more, obavezno pratite vremenske uvjete, kako na kopnu tako i na moru, naročito za područje na kojem namjeravate boraviti. Prilikom odabira mjesta za kupanje nastojte koristiti plaže s uređenim pristupom u more kako biste mogli što lakše ući i izaći iz mora", upozorio je Vuksanović.

Dodao je da kupači prilikom ulaska u more trebaju obratiti pozornost na vjetar, valove i morske struje koje ih mogu odnijeti daleko od mjesta s kojeg su ušli u more. "Morate biti svjesni svojih psihofizičkih sposobnosti", poručio je Vuksanović.

Đurić je upozorio i na opasnost od dehidracije na moru.

"Dehidracija na moru kod plivača nastaje jer se zbog hlađenja u vodi ne osjeća znojenje, a gutanje slane vode i napor dodatno ubrzavaju gubitak tekućine. To povećava rizik od opasnih grčeva mišića, vrtoglavice i iscrpljenosti, što za određenu skupinu ljudi može biti opasno", rekao je Đurić.

Apelirao je na kupače da se drže ograđenih kupališta i da se ne udaljavaju više od 100 metara od obale.

"Ukoliko namjeravate koristiti SUP, pedalinu, kajak ili neko drugo sredstvo na moru, obratite pozornost da se ne udaljavate od obale dalje od 300 metara", dodao je Đurić.