Počinju zimska sniženja, stručnjakinja upozorava i na neke nove zamke: "Sugeriramo da i na internetu plaćate karticama..."

Od sutra počinje zimsko sezonsko sniženje! Do kraja veljače popusti će trajati i u trgovinama i u online prodaji. Obično sniženja kreću postupno, u dvije-tri faze.

U kupovini treba biti i oprezan. Potrošačima se savjetuje da obrate pozornost odakle naručuju proizvode te na ispravno istaknute cijene.

Sniženja su strogo propisana Zakonom. O posebnosti ovog zimskog sniženja koje će započeti dvojnim iskazivanjem cijena, u kunama i eurima, a od prvog siječnja prijeći će na iskazivanje u jednoj valuti, eurima.

Pročitajte i ovo Požar u zgradi VIDEO Vatrogasci gasili požar u Zagrebu, doznali smo detalje

Trgovine i trgovački lanci u srijedu otvaraju svoja vrata nakon blagdana, dok je online prodaja uvijek otvorena. Popusti kreću. tradicionalno će potrošaće na početku sezonskog sniženja dočekati maleni popusti, tek u drugom ili trećem krugu sniženja mogu očekivati priliku za dobar ulov. No, uz sve to treba dobro pogledati i što se nalazi na cijenama.

Potrošači, oprez!

"Od 1.1. dvojno iskazivanje više nije obavezno, a sniženje traje do kraja veljače. Neki će trgovci vjerojatno i zadržati, a neki će maknuti dvojnu cijenu. Potrošaći trebaju biti oprezni s obzirom na to da su iznosi u eurima navedeni manjim brojkama, činit će im se prihvatljivo, a zapravo nije", upozorila je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača u razgovoru s Anjom Perković, reporterkom Dnevnika Nove TV.

Naglasila je i da mora biti istaknuta i najniža cijena u posljednjih 30 dana zbog lakše usporedbe te da valja kod svakog trgovca provjeriti može li se proizvod vratiti ili zamijeniti. "Trgovac nema obvezu zamijeniti ispravnu robu", podsjetila je.

Knežević smatra da se građani nisu naviknuli na novu valutu. Istaknula je da Udruga za zaštitu potrošaća na svojoj stranici ima anketu o produljenju korištenja dvojnog iskazivanja cijena te da je zahtjev o tome proslijeđen i Ministarstvu financija.

"Cijelu godinu imali smo inflaciju i rast cijena. Osim onih ograničenih, sve druge cijene su rasle. Ljudi se jednostavno nisu navikli i očekujemo da će biti puno problema", rekla je te dodala da im se građani često i obraćaju s problemima vezanim uz euro.

Pročitajte i ovo Nanijeli značajnu štetu Radili su prekovremeno: Serija provala za blagdane, ovaj dan im je omiljen

Pročitajte i ovo Značajan rast "Svijet oko nas postaje sve nestabilniji": Očekuje se da će ove godine više od milijun ljudi tražiti azil u EU-u

Na pitanje o vjerojatnosti prijevara priilkom online trgovine Knežević je odgovorila da građani ne bi smjeli ništa kupovati putem društvenih mreža. Trebali bi kupovati samo preko sigurnih stranica, "a sugeriramo da prilikom online kupnje plaćaju karticama", nadodala je.

"Ljudi su se okrenuli plaćanju pouzećem jer se boje hakiranja kartica, no primijetili smo da nam se svaki dan javljaju građani koju su dobili krivu robu ili kojima roba uopće njie isporučena, ili su robu vratili, no nisu dobili svoj novac natrag. Tu nema pomoći. No, ako plaćaju karticom, onda mogu pomoću banke vratiti taj novac", objasnila je.

Nadodala je i da se ne treba rukovoditi lijepim fotografijama i navodnim velikim sniženjima, već voditi računa o tome koliko je stranica sigurna.

Državni inspektorat najavio je akcije nadzora u trgovinama tijekom predstojeće sezone popusta.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.