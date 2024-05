Početak vikenda sunčan, a od nedjelje ponovno promjenjivo vrijeme. Detalje donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Nakon kiše sutra će u mnogim krajevima prevladavati sunčano te će biti toplo, a od nedjelje nas ponovno očekuje promjenjivije vrijeme uz češće pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom.



Nakon prolaska fronte u četvrtak navečer, atmosfera je u petak mirnija, nebo vedrije, pa i biometeorološki, utjecaj proljepšanja vremena na naše raspoloženje i elan općenito danas i sutra je uglavnom povoljan. Sljedećih nekoliko dana bit ćemo u polju izjednačenog tlaka, bez izraženih frontalnih sustava, prolaska ciklona i slično, no s druge strane vrijeme neće biti ni stabilno: uz pozamašnu količinu vlage i topline, čak i mali atmosferski poticaji bit će dovoljni za razvoj grmljavinskih oblaka. U svakom slučaju, vrijeme će i dalje biti toplo, no od nedjelje ponovno uz sporadične pljuskove koji će prekidati sunčana razdoblja.



Pročitajte i ovo Novi plan Ukrajina ima plan kako na bojište poslati 20.000 novih vojnika: "Neki od tih ljudi su motivirani i spremni su se iskupiti društvu"

U subotu će ipak veći dio dana u zemlji biti dosta sunca. Dan počinjemo vedrinom, s obzirom na to da je subota, mnogi će se odvažiti u prirodu, a sigurno će gužvi biti i u gradovima. Malo friško u početku, poglavito u kopnenim krajevima, jutarnja temperatura očekuje se između 8 i 13 stupnjeva, dok će na Jadranu biti od 13 do 18. Vjetar slab, uglavnom južnih smjerova.



Sunčano vrijeme će prevladavati i poslijepodne, uz slab, ponegdje do umjeren jugozapadnjak i temperaturu, u središnjoj Hrvatskoj oko 25 stupnjeva. Nakon travanjskih ekstrema, i onih toplih i hladnih,



Sad se nekako držimo prosječnih vrijednosti: svibanj je po tom pitanju, za sad prilično normalan. Sunčano će sutra biti i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Malo jugoistočnog vjetra tijekom dana i temperatura oko 26, čak 27 stupnjeva. Ponegdje će biti tek umjerenog razvoja oblaka.



I u gorkoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sutra također dosta sunca, dosta i topline, idealno vrijeme za prirodu prije nego krenu ljetne žege. Zapuhat će većinom slab jugozapadnjak, a temperatura će biti od 22 do 25 stupnjeva, pri čemu ove malo niže vrijednosti očekujemo u gorju, a ove više, naravno uz obalu i na otocima sjevernog Jadrana.

Pročitajte i ovo Stručnjaci upozoravaju Tiha pandemija prijeti Hrvatskoj: Posebno je opasna kod mladih, a teško ju je uočiti



U Dalmaciji malo nestabilnije nego drugdje, poglavito južnije u regiji, pa postoje minimalne šanse za poneki pljusak, no većinom će isto prevladavati sunčano. Zapuhat će jugo, a temperatura će biti između 24 i 26 stupnjeva. Najtoplije, naravno u zaleđu.



Temperatura mora je između 18 i 21, sad su to one vrijednosti koje se već mogu i preporučiti za kupanje: ako vam je ipak malo hladno, žurbe nema, ljeto je tek pred nama.



UV-indeks će u cijeloj zemlji sutra biti visok pa će sredinom dana nekakav šešir i hladovina dobro doći.



Od nedjelje nas ponovno očekuje promjenjivije vrijeme, bit će više oblaka: bit će i pljuskova praćenih grmljavinom, poglavito u novom tjednu, no neće izostati niti sunčana razdoblja. Zadržat će se ugodno toplo, svih dana uz temperaturu oko 25 stupnjeva.



Slično i na moru. Promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, ali i pljuskovima i grmljavinom. Od svega po malo. Puhat će umjereno jugo, a temperatura će također, kao i na kopnu biti ugodna, najčešće između 23 i 27 stupnjeva.



Vrlo slično zadržat će se sredinom, pa i u drugoj polovici sljedećeg tjedna. Nekog stabilnog, potpuno suhog razdoblja za sad nema na vidiku, no zato će biti dosta sunčanih prozora, po nekoliko sati, dio dana i slično. Čini se, više u drugoj polovici tjedna. I nekako najvažnije, bit će toplo.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.