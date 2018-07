Počeo je još jedan udarni vikend na hrvatskim prometnicama. Na autocesti A3 zbog prometne nesreće u jednom se trenutku formirala kolona vozila u pokretu s povremenim zastojima, duga čak 18 kilometara.

''Već sad ima gužve. Velike se kolone kreću prema moru'', javila je reporterka Sanja Vištica s Lučkog. Gužve su krenule u ranim poslijepodnevnim satima pa je tako pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, na autocesti A3 Bregana-Lipovac u smjeru istoka, povremeno na autocestama A1 i A6 Rijeka-Zagreb, riječkoj obilaznici, zagrebačkoj obilaznici (A3), Jadranskoj (DC8) i Ličkoj magistrali (DC1), na prilazima turističkim središtima duž obale, povremeno u trajektnim lukama i pristaništima te na pojedinim graničnim prijelazima, osobito sa Slovenijom, Srbijom i BiH.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj, Slavoniji i Baranji. Vozi se uz povremene zastoje.

Zbog povećane gustoće prometa na autocesti A3 od čvora Jankomir do čvora Ivanja Reka u smjeru Lipovca formirala se kolona vozila u pokretu s povremenim zastojima.

Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb dogodila se lakša prometna nezgoda kod vijadukta Kamenjak u smjeru Rijeke. Zatvorene su traka za spora vozila i vozna prometna traka u dužini 100 m, javio je HAK nešto prije 18 sati.

Na autocesti A1, kod naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba kolona je duga oko 4 km. Zbog povećane gustoće prometa na krakovima čvora 4 - LUČKO formirala se kolona vozila u smjeru mora, na kraku iz smjera Bregane duga oko 500 metara i na kraku iz smjera Buzina duga oko 1 km.

U Slavonskom Brodu, zbog velike količine kiše DC53 zatvorena ispod podvožnjaka do Zagrebačke ulice s križanjem sa DC525. Policija preusmjerava promet na Zagrebačku ulicu.

Dogodila se prometna nesreća na autocesti A1 na 374+000 km između čvora Vučevica i čvora Dugopolje u smjeru Zagreba. Zbog radova vozi se jednom stranom, dvosmjerno, na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Velika Kopanica i Babina Greda.

Vrhunac gužvi u subotu ujutro

Vrhunac gužvi očekuje se u subotu od najranijih jutarnjih sati. Najveći broj turista ponovno će doći iz zapadnoeuropskih država, a osim njih, mnogi građani Republike Hrvatske, ali i susjednih zemalja (Slovenije, BIH, Srbije), krenut će na ljetni odmor.

Kao i prethodnih vikenda, HAK građanima savjetuje da izbjegavaju putovanje upravo tijekom subote i nedjelje.

U subotu će vrlo gustog prometa bit će u smjeru mora na svim cestovnim pravcima. Česta zaustavljanja i iznimno usporen promet bit će na sljedećim mjestima:

• A1 Zagreb-Split-Ploče i A6 Rijeka-Zagreb između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, zagrebačka obilaznica (A3) iz smjera čvora Jankomir i Buzin u smjeru naplate Lučko;

• Istarski ipsilon (A8 i A9), u smjeru graničnih prijelaza Kaštel i Plovanija, ispred tunela Učka i kod čvora Matulji prema Rijeci;

• granični prijelazi sa Slovenijom (Bregana, Macelj, Rupa, Kaštel), Bosnom i Hercegovinom (Metković, Zaton Doli, Klek, Slavonski Brod, Stara Gradiška…), Srbijom (Bajakovo i Tovarnik) i Crnom Gorom (Karasovići);

• duž Jadranske magistrale (DC8) osobito na dionicama Crikvenica-Novi Vinodolski-Senj, u okolici Zadra, Trogir-Split-Omiš-Makarska, u okolici Šibenika i Dubrovnika kao i u blizini ostalih turističkih središta

• na Krčkom mostu;

• u lukama Zadar i Split, te na pristaništima za sjeverno i srednjodalmatinske otoke.

Subotnje gužve, u smjeru mora, počinju u ranim jutarnjim satima i traju do kasnih poslijepodnevnih sati (od 4 do 17 sati), a oko podneva počinje jačanje prometa u smjeru unutrašnjosti i Zagreba.

Gužve i u nedjelju

Tijekom nedjelje, 29. srpnja najjači promet se očekuje tijekom poslijepodneva u smjeru unutrašnjosti s čekanjem na izlazu s autoceste A1 u Lučkom, na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Maclja i na A3 Bregana-Lipovac na naplati Zagreb-Istok u smjeru Zagreba.

HAK savjetuje da za putovanje prema moru birate petak u prijepodnevnim satima ili subotu u poslijepodnevnim odnosno večernjim satima, dok za povratak s mora birate nedjelju prijepodne.

Kao izbor za putovanje umjesto autocesta mogu se koristiti stari provjereni pravci kroz Liku i Gorski kotar. Najveće i najznačajnije su Lička magistrala (DC1) koja se proteže od graničnog prijelaza Macelj sa Slovenijom kroz Zagreb, Karlovac, Slunj, Plitvička Jezera, Korenicu, Gračac, Knin, Sinj pa sve do Splita i stara cesta koja prolazi kroz Gorski kotar (DC3) i proteže se kroz mjesta Karlovac, Severin na Kupi, Vrbovsko, Skrad, Delnice, Gornje Jelenje sve do Rijeke, no tu su još i mnoge druge.