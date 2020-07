Koronakriza je i ranije natjerala trgovce na popuste, pa su tako počela sezonska sniženja. Provjerili smo kakve se cijene mogu očekivati u idućim tjednima.

Izlozi zovu, a trgovci spuštaju cijene. Višnja iz Zagreba rekla nam je da je kupila odjeću i uštedjela 50 posto, a Jasminka je potvrdila da su cijene negdje upola niže: "Gledajte, početak ljeta je. S 20 počinje, završava s 80 posto."

No i te krugove sniženja koronakriza bi ove godine mogla ubrzati.

"Vjerujem da će ići brže. Inače su trgovci kretali s 20 do 30 posto da bi pred istek sniženja došli do 50 posto. Ove godine se očekuje da će se s 30 do 40 posto već krenuti i onda pred istek završiti i na famoznih 80 posto", rekla je Tomislava Ravlić, direktorica Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore.

S popustima se krenulo i prije samog sezonskog sniženja. Oni koji nisu imali živaca za kupnju sad ih, uz dezinfekciju i maske, imaju još manje. Onda valja i znati da vam, ako dobijete nekakav poklon, u slučaju vraćanja robe prodavač nije dužan vratiti novac.

"Ali, prema dobrim trgovačkim običajima, trebao bi zamijeniti za nešto drugo ako to odgovara potrošaču", rekao je Tomislav Lončar, tajnik Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

U vrijeme epidemije porasla je online prodaja. Ipak, svaki skok u broju zaraženih, žale nam se trgovci, odrazi se i na njih.

"Čim se aktivirao centar, dosta ljudi je navalilo. Drugi val je malo manje, svi su se preplašili. Već je bilo njih na moru, tako da ih nema baš", rekla je prodavačica Zvonimira.

Najpogođenija je trgovina tekstilom, koja je pala za 26 posto u odnosu na isto razdoblje lani.

"Očekujemo da bi na sezonskim sniženjima bar mogli uhvatiti nekakvu pozitivnu nulu, ali veliki iznosi od 30 posto povećanja iz prethodnih godina ove godine, bojimo se, neće biti ostvarivi" rekla je Ravlić.

Kao i turizmu za gosta, tako je i u trgovinama borba za svakog kupca.

