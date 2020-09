Roditelji, škola i gradonačelnik protive se automat klubu u u samoj blizini škole u Solinu. Školu pohađaju 632 učenika. No, iz tvrtke koja otvara automat klub kažu da je sve po zakonu.

Automat klub "niče" kod osnovne škole don Lovre Katića u Solinu.

"Nije mi drago, napravit ćemo sve da se to makne dalje od škole. Dijete nas pita neki dan je došlo kući i pita zašto su tata one reklame, djecu to interesira. Djeci moramo objasniti da je to isto pošast“, kaže Josip Marković, roditelj.

Vijeće roditelja je šokirano.

"Kada smo vidjeli prije dva dana što se u ovoj kući događa jer je bilo preko noći jer smo bili sablasnuti, u najmanju ruku rečeno“, kaže Ivan Matijević, predsjednik vijeća roditelja.

Tvrde da to mora biti što dalje od djece.

"Prisutnost takvog objekta kao automat klub, kasino, kladionica koji se nalaze u blizini škole kod djece razvijaju stav da se radi o nečem normalnom, dopuštenom, prihvatljivom i prešućuje se da je klađenje i kockanje vrlo rizično“, kaže Anđelka Slavić, ravnateljica OŠ don Lovre Katić.

"Tražimo od nadležnih da propitaju te odluke te u slučaju da postoji ikakva mogućnost da se pronađe način da se ovaj automat klub izmjesti s ove lokacije“, rekao je Tomislav Đonlić, pročelnik UO SDŽ za prosvjetu.

U gradu Solinu tvrde da nisu znali da se automat klub otvara baš tu. Po Pravilniku porezne uprave, izmijenjenom u ožujku, automat klubovi i kasina moraju biti minimalno 500 metara od škola, vrtića, vjerskih objekata. No, ta ograničenja ne primjenjuju se na zahtjeve podnesene prije donošenja novog zakona, kažu nam u Poreznoj upravi u podužem birokratskom odgovoru.

"Kivan sam na neki način i na ministarstvo i na poreznu upravu jer u izmjenama pravilnika trebalo je naznačiti upravo zbog ovih situacija da se traži mišljenje lokalne samouprave“, smatra Dalibor Ninčević, gradonačelnik Solina.

"Radimo sve po propisima i zakonima RH. U znak dobre volje maknuli smo sve reklame koje gledaju na školu. Učinit ćemo dodatne napore oko uređenja okoliša te ćemo ostaviti samo ulaz na suprotnoj strani od škole", odgovorili su iz tvrtke Mamut Fortis.

Pitali smo tvrtku, među ostalim, i bi li uklonili automat klub sa spornog mjesta. No, kažu kako nisu dobili nikakav službeni dopis od općine, grada ili županije.

