Savski Marof, 18. svibnja 2023. - PLIVA HRVATSKA d.o.o., članica Teva grupe, u suradnji s tvrtkom E.ON Solar, članicom grupe E.ON Hrvatska, na proizvodnoj lokaciji u Savskom Marofu u rad je pustila solarnu elektranu koja će moći pokriti 30-tak posto potreba za električnom energijom

Obnovljivi izvori energije nositelji su energetske i cjelokupne zelene tranzicije, koja sustavno ubrzava te je u vrijeme brojnih nestabilnosti na energetskom tržištu za brojne ulaganje u budućnost poslovanja. PLIVA je, kao jedan od vodećih gospodarskih subjekata u RH, svjesna važnosti odgovornog djelovanja te u nastojanju sustavnog unapređivanja s ciljem održivog razvoja ulaže značajna sredstva te provodi važne racionalizacije i modernizacije u vlastitim proizvodnim procesima.

PR (Foto: PR)

U suradnji s tvrtkom E.ON Solar, na lokaciji u Savskom Marofu u rad je puštena solarna elektrana instalirane snage 9.71 MWp, što odgovara prosječnoj godišnjoj potrošnji 3300 kućanstava u RH ili 2000 kućanstava na području grada Zagreba i okolice. Ova solarna elektrana ima najveću snagu instaliranih panela do sad na hrvatskom tržištu za vlastitu potrošnju.

Elektrana je financirana ugovorom o kupoprodaji energije odnosno PPA ugovorom (power purchasing agreement), zauzima površinu od gotovo 60.000 m2, instalirano je 17.820 panela površine 2,58 m2 odnosno 45.975,6 m2 aktivne površine. Za izgradnju elektrane korišteni su najmoderniji paneli snage 545Wp što je uz orijentaciju elektrane istok-zapad omogućilo da se zauzme značajno manja površina uz maksimalnu iskoristivost. Ova će elektrana zadovoljiti gotovo 30 % potreba za električnom energijom PLIVINIH proizvodnih pogona na toj lokaciji.

PR (Foto: PR)

Predsjednik Uprave PLIVE Mihael Furjan ovom je prilikom istaknuo napore koje Teva i PLIVA ulažu u optimizaciju poslovanja te razvoj kulture održivosti.

„U posljednjih nekoliko godina Teva i PLIVA dodatno su se usredotočile na razvoj kulture brige o okolišu, poštivanjem visokih standarda očuvanja okoliša i implementacijom zelenih tehnologija. Svjesni smo da odgovornim poslovanjem pomažemo osigurati kako našu dugoročnu održivost, tako i ono najvažnije – poboljšanje zdravlja sviju nas. Važna komponenta ovog projekta je i smanjivanje ovisnosti o drugim izvorima energije pogotovo u vrijeme kada cijene energenata utječu na porast cijena, inflaciju i zastoje u lancima opskrbe. Ponosni smo na uspješnu realizaciju ovog projekta, kao i na našu cjelokupnu strategiju održivog poslovanja, te planiramo nastaviti s investicijama u zelenu tranziciju koja u današnjem poslovanju ima sve veću važnost.“

Direktorica PLIVINE proizvodne lokacije u Savskom Marofu Romana Šantar naglasila je kako su vrlo zadovoljni realizacijom ovog projekta, jednog u nizu projekata kojima kompanija želi umanjiti svoj utjecaj na okoliš i unaprijediti održivost poslovanja.

PR (Foto: PR)

„Sustavno ulažemo velike napore u smanjivanje energetske potrošnje i utjecaja na okoliš kroz niz projekata poput izgradnje pogona za obradu procesnih plinova i otpadnih voda, korištenje procesnih otapala kao alternativnog goriva iskorištavanje otpadne topline. Veseli nas činjenica da ćemo novom solarnom ekranom moći zadovoljiti 30-ak posto naših potreba za električnom energijom. Uz to, izrazito smo zadovoljni suradnjom s našim partnerima iz E.ON-a i vjerujemo kako je ovaj projekt odličan primjer racionalizacije i unapređenja poslovnih procesa, a istovremeno potvrđuje našu brigu za okoliš i zajednicu u kojoj poslujemo.“

„S još jednim uspješnim projektom i suradnjom s PLIVOM, tržišnim liderom u farmaceutskom sektoru, ponovno smo dokazali da smo pouzdan i stručan energetski partner za rješenja kojima se doprinosi energetskoj učinkovitosti i neovisnosti, dok se istovremeno podržavaju klimatski ciljevi dekarbonizacije industrija. Energetika je danas u fokusu više nego ikada i kao dio snažne E.ON grupe koja djeluje na 15 tržišta zadovoljni smo što i kupci u Hrvatskoj sve više prepoznaju potrebu za ulaganjima u energetska infrastrukturna rješenja koja spremno nudimo i instaliramo i za kućanstva, poduzetnike, gradove i općine. Samo partnerstvima sa svim ključnim dionicima možemo ostvariti ambiciozne poslovne, ali i klimatske ciljeve“, izjavio je Andreas Rörig, predsjednik Uprave E.ON Hrvatska.

Ovaj projekt dodatna je potvrda Tevinih i PLIVINIH nastojanja da unaprijede ekološke standarde u sklopu svoga poslovanja s ciljem povećanja energetske učinkovitosti. Drago nam je što možemo istaknuti kako Teva, čija je PLIVA ponosna članica, sustavno pristupa važnim ekološkim i socijalnim problemima te je definirala jasne i ambiciozne dugoročne ciljeve do 2030. godine, vezane uz očuvanje okoliša i održivost, koje smatramo ključnim stupom naše strategije zaštite okoliša i društvene odgovornosti. Jedan od osnovnih ciljeva jest i smanjenje ugljičnog otiska, koji smo se u sklopu naše globalne ESG strategije obvezali smanjiti za 33% do 2025. godine. PLIVA je na obje svoje lokacije certificirana prema ISO 50001 standardu upravljanja energijom te već više od 6 godina posjeduje Certifikat ZelEn koji se dodjeljuje subjektima koji koriste zelenu energiju odnosno onu dobivenu isključivo iz obnovljivih izvora. Puštanjem u rad ove solarne elektrane svakako će se povećati ukupna količina električne energije dobivene u Hrvatskoj iz obnovljivih izvora s obzirom na to da su solari okolišno potpuno neutralni te će se ujedno omogućiti i drugim korisnicima prelazak na korištenje energije iz obnovljivih izvora. PLIVA predviđa financijsku uštedu od 20%, a 10 do 15% ovako proizvedene električne energije u ljetnim mjesecima ustupat će se preko mreže i drugim korisnicima.