"U svemu ovome nisam zadovoljna time što se ime Plitvičkih jezera i sama Plitvička jezera zlorabe od određenih pojedinaca jer mislim da NP Plitvice to nije zaslužio ničim", kaže Antonija Dujmović, žena zbog koje se posvađao cijeli HDZ.

Ekipa Nove TV otišla je na Plitvice vidjeti gdje je pravi razlog političkog sukoba unutar HDZ-a. Novoizabrani ravnatelj Tomislav Kovačević postat će sedmi po redu čelnik Nacionalnog parka Plitvice u posljednjih 5 godina. Reporterka Josipa Krajinović razgovarala je s njim, ali i njegovim prethodnicima.

Cijeli HDZ Ličko-senjske županije, kaže, stao je iza Antonije Dujmović, ali na natječaju za šefovsku poziciju Nacionalnog parka nije prošla. "Da, politika je prisutna, u svim izborima dosad je bila prisutna", rekla je Dujmović. "U svemu ovome nisam zadovoljna time što se ime Plitvičkih jezera i sama Plitvička jezera zlorabe od određenih pojedinaca jer mislim da NP Plitvice to nije zaslužio ničim", dodala je.

Iza sebe, kaže, nema afera. U toj ustanovi radi više od 30 godina. Za Darka Milinovića ona je bila najstručnija osoba za čelno mjesto, a Ćoriću, kaže, nijedan njihov prijedlog nije valjao...

"Onda molim ostavite, mi molimo ostavite Antoniju Dujmović 6 mjeseci, ako se pokaže da ne valja maknite je... Što sam još trebao napraviti", kaže Darko Milinović.

Tomislavu Kovačeviću Milinović zamjera što nije Ličanin i što je povezan s Karamarkom. Kovačević odgovara: "Uvijek će netko biti nezadovoljan, međutim moji rezultati i reference su lako provjerljivi, tako da tu ja koristim priliku zahvaliti se Ministarstvu na odabiru i mogu čvrsto obećati da će Plitivice biti ponos Hrvatske".

Ministar Tomislav Ćorić pak poručuje: "Tomislav Kovačević je od strane povjerenstva za izbore ocijenjen kao najbolji kandidat za tu poziciju i u tom kontekstu nemam više što dodati na tu temu". Natječaj je pokrenut nakon smjene Anđelka Novosela prije 2 mjeseca. Postavljen je za vrijeme Mostova ministra Slavena Dobrovića. I njemu je, kaže, presudila politika.

"Poznajem Kovačevića, on je stručnjak i odgovorno će upravljati parkom, bez obzira je li se u to umiješala politika, ali u RH je uvijek to tako", kaže Novosel. No, iz Mosta stiže kritika HDZ-u. "To je za svaku osudu... mi danas svjedočimo situaciji u kojoj se dvije struje iste stranke svađaju, prepiru oko uhljebljivanja lošega kadra", rekao je Božo Petrov.

Novog ravnatelja čeka 664 zaposlenika parka i rad na planu upravljanja. Kad je riječ o broju posjetitelja, Nacionalni Park Plitvice i u godini iza nas oborio je rekorde, bilo ih je više od milijun i 700 tisuća. Mnogi su na Plitvice stigli i danas. Ne zanima ih politika koja je uzburkala upravu najposjećenijeg nacionalnog parka.

