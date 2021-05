Međusobne optužbe državnog vrha ne jenjavaju i svi važni poslovi oko kojih se Plenković i Milanović moraju dogovoriti stoje. Premijer Plenković se međutim i dalje ne miri s time da se njih dvojicu izjednačava. Već drugi dan za redom žali se na prilog koji je gledao u Dnevniku Nove TV.

"Pa gledajte, vi, vi ste sa Nove TV jel tako? Da da, vi ste na tragu one kratke male kompilacije tko je kome što rekao, koja je bila na vašoj televiziji prije dva dana, ali trebali ste onda napraviti kompilaciju njegovih uvreda svima. Trebali ste vidjeti što je rekao gospođi Orešković, gđi Puljak, gospodinu Puhovskom, gospodinu Pupovcu, gospodinu Jandrokoviću", govorio je danas premijer.

"Dakle ako imate nekoga tko u dokolici, dakle on nema nikakvu ozbijnu zadaću, nikakav ozbiljan posao, jedinu zadaću koju ima je da sipa salve uvreda na osobnoj razini i da na taj način ostavi dojam hrvatskim biračima, hrvatskim građanima, javnosti da je to nešto normalno, onda ja kao predsjednik HDZ-a imam odgovornost zadaću, obavezu protivno nekakvim logičnim savjetima, ma pusti nekoga tko laže da je normalan, a nije, jer ovako se normalni ljudi ne ponašaju, da ga pustiš. Ne možeš ne odgovarat jer onda ćemo ušutkati cijelu naciju, a vi ćete to svoditi na prepucavanja. Nije prepucavanje", rekao je premijer ekipi Dnevnika Nove TV na konferenciji za novinare.

Naša stručnjakinja za govorništvo Gabrijela Kišiček komentirala je jesu li doista različiti ili su pak sličniji nego što misle.

"Predsjednik i premijer su različiti jedino u stilu i izboru riječi, izboru figura. Premijer govori nešto elegantnijim, višim stilom, međutim sadržajno su isti. Naime argumentirana rasprava bi podrazumijevala da je jasno koja je teza i da su jasni logički argumenti kojima se te teze potkrijepljuju. Međutim ja mislim da je javnost potpuno zaboravila u čemu je zapravo sukob između predsjednika i premijera. Ono što pamte jesu njihova međusobna diskreditiranja i omalovažavanja. Premijer to radi ponešto drugačije, međutim ponovno se sve svodi na isto. Jedan drugog nastoje diskreditirati, uvrijediti, omalovažavati, a sadržaj rasprave ostaje potpuno marginaliziran", kaže Kišiček.

Što je to zasmetalo premijeru možete pogledati u videu u nastavku.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr