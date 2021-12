Održan je redovni koalicijski sastanak u Banskim dvorima nakon kojega je u izjavi za medije predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić komentirao niz aktualnih pitanja.

Premijer Andrej Plenković okupio je koalicijske partnere na redovnom sastanku u Banskim dvorima, a nakon njega medijima se obratio predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić.



Svi su za izmjene Zakona o zaštiti pučanstva, kazao je Bačić: ''Ova izmjena Zakona o zaštiti pučanstva se događa isključivo zbog sankcioniranja onih, prije svega dužnosnika, koji upravljaju pojednim upravnjim tijelima, državnim tijelima ili jedinicama lokalne samouprave, a koji ne provode mjere propisane Zakonom o zaštiti pučanstva. Ne može se i nema jednakijih više ili manje, svi smo jednaki pred zakonom neovisno o tome koju dužnost obavljali”.



''Hrvatski zakoni se provode nad cijelim područjem Republike Hrvatske, nema eksteritorijalnih područja osim veleposlanstava, a čak se i tako jasno u nekim slučajevima provode hrvatski zakoni i tu nema dvojbe. Svi smo jednaki. Nema jednakijih'', opetovao je Bačić.



Odnosilo se to na najave predsjednika Republike Zorana Milanovića koji je ranije rekao da oni na Pantovčaku ne kane maltretirati ljude COVID potvrdama, a komentirao je i njegove izjave u kojima relativitizira genocid u Srebrenici.



''Što se tiče genocida, mislim da sam bio jasan, iznio sam i svoj stav i stav HDZ-a da osuđujemo svaki zločin i genocid, neovisno o broju žrtava, neovisno o bilo čijem razmišljanju ne može se dovoditi u pitanje ni pozicija Srebrenice niti bilo kojeg drugog mjesta gdje je počinjenin genocida. Nema nikakve dvojbe o ocjeni genocida u Srebrenici'', poručio je Bačić.



Na pitanje o Zakonu o negiranju genocida, odvratio je da je to pitanje za nekog drugog: ''Rekao sam vam da ne znam kako je taj zakon glasio, kako su glasile odredbe o negiranju genocida. Treba biti vrlo jasan u ocjeni i osudi genocida i strašnih zločina koji su se dogodili u Srebrenici''.



Što se, pak tiče inicijative novog predsjednika zagrebačkog SDP-a o povratku imena Trgu maršala Tita, Bačić je kazao: ''U Zagrebu je jako puno izazova pred gradonačelnikom i vlasti, mislim da bi posljednje što bi mi palo na pamet bilo vraćati naziv Trgu maršala Tita. Ne bih osobno podržao takvu inicijativu. Tito je bio povijesna ličnost, ali je prije svega bio negativan u svom političkom djelovanju, promašen je to prijedlog novog predsjednika zagrebačkog SDP-a''.



A je li vrijeme da Zagreb dobije ulicu Aleksandre Zec? ''Pitanje je to za Gradsku skupštinu. Govori se o bolnom trenutku Domovinskog rata, hrvatske povijesti, bilo je takvih puno. Svaku žrtvu gledam kao žrtvu'', istaknuo je Bačić.



Istaknuo je da će i ''ove godine potpredsjednik Vlade Boris Milošević sudjelovati na komemoraciji što nikad prije nije bio slučaj'': ''Teško je ovoj Vladi imputirati jer pokazujemo brojnim svojim aktivnostima i gestama koliko i kako pristupamo svakoj žrtvi koja se dogodila ili u Vukovaru ili Varivodama ili Kninu. Pokušavamo te bolne trenutke nadići jednim civilizacijskim, ljudskim pristupom i mislim da se to dokazuje gestama Vlade. Boris Milošević tamo ide kao potpredsjednik Vlade, samim time jasno je da je to postupak i odluka Andreja Plenkovića i ove Vlade''.