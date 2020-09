Uoči sjednice Kluba HDZ-a koja prethodi saborskom izglasavanju Zakona o obnovi premijer Andrej Plenković rekao je da očekuje što veću potporu.

Predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković na ulasku u Sabor naglasio je da očekuje široku potporu Zakona o obnovi. Podsjeća da je ranije govorio da im treba dovoljno vremena i inputa za zakon ''koji mora biti održiv i učinkovit''.

Naglašava da su prihvatili sve što su smatrali da će poboljšati Zakon. ''Nisu baš sve tehnički amandmani, neki su poboljšali pravni aspekt zakona. Ako dobijemo veliku potporu, bit će to veliki plus za sve'', poručio je.

Osvrnuo se na informaciju da je čak 38 zastupnika iskoristilo pravo na 6+6 mjeseci plaće nakon prestanka dužnosti. ''To mora biti vezano za Zakon o sprečavanju sukoba interesa jer se ti ljudi ne mogu zaposliti gdje bi htjeli'', objasnio je Plenković. Dodaje da je to tema svake sezone. ''Ali to je tako, to je zakonski propis. Ljudi uzmu to i čekaju da prođe kako bi se mogli zaposliti'', istaknuo je.

Plenković kaže da nije znao da se njegov bivši ministar državne imovine Goran Marić zaposlio kao savjetnik u Hrvatskim cestama. ''On je ekonomist s puno iskustva. Eto vidite, ne valja kad uzmu 6+6, ne valja kad ne uzmu...'', zaključio je premijer.

Predsjednik Sabora o Zakonu i 6+6

''Zakon o obnovi treba pomoći građanima i oživjeti Zagreb. Drago mi je da tako raspravljamo u Saboru i vjerujem da će se to vidjeti'', rekao je uoči saborske sjednice predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

I on se osvrnuo na to što je 38 bivših dužnosnika aktiviralo pravo da još iduću godinu primaju plaću. ''To je Zakon, moramo vidjeti kako prevladati situaciju u kojoj je njima praktički zabranjeno raditi godinu dana. Svi oni koji bi trebali doći na upravljačke pozicije nemaju to pravo. To je jedna vrlo neugodna situacija u kojoj čovjek praktički godinu dana ništa ne može raditi i onda ide na državne jasle, što isto nije simpatično'', ocijenio je Jandroković i dodao da bi trebalo pronaći rješenje da se ljudima ipak omogući da rade nakon završetka dužnosti.