Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u subotu navečer u Krapinskim Toplicama na svečanosti obilježavanja 29. obljetnice osnutka HDZ-a Krapinsko-zagorske županije, kako je u protekle dvije i pol godine razvijeno tijesno partnerstvo između Vlade RH i jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Ocijenio je da je 'serija obljetnica' organizacija HDZ-a diljem Hrvatske bila prilika rezimirati aktualnosti, ali i izazove koji su pred strankom.

"Dijalog Vlade i jedinica lokalne i regionalne samouprave je podignut na sustavnu razinu i uvažavaju se svi dijelovi Hrvatske bez razlike gdje je tko na vlasti. Cijeli taj okvir omogućio je da se jača decentralizacija, odnosno da se prepušta što više ovlasti. Sve to se prati s alatima gdje je prepušteno više od 2 milijardi kuna izvornih prihoda gradovima, općinama i županijama. Neki su prošli malo bolje, neki slabije, ali u svakom slučaju mjerama izravnanja nitko nije u minusu", rekao je premijer Plenković.

Upravo "ti alati", dodao je, od hrvatskih gradova i općina napravili su relevantne aktere te omogućili da jedinice lokalne i regionalne samouprave lakše provode vlastite i EU projekte.

Istaknuo je i da je podizanje rejtinga agencije Standard&Poor's Hrvatskoj na investicijski ostvarenje jednog od ciljeva koje si je ova Vlada zadala.

Vlada je jasno na početku odabrala kojim smjerom ići, a to je smjer zdravog rasta, naglasio je Plenković.

"Sadašnji rast u usporedbi s onim rastom prije, koji je bio 4 do 5 posto, vidi se jedna velika razlika. Ako imate rast od 4 do 5 posto, a u to se vrijeme zadužujete s otprilike 10 posto BDP-a, onda tih 5 posto ne djeluje tako uspješno", pojasnio je premijer.

Naglasio je kako je država uspjela smanjiti troškove kamata za otprilike 3 milijarde kuna.

Za odluku S&P agencije ključno je bilo rješavanje krize vezane uz Agrokor

"Agencije vide da smo fiskalno konsolidirali državu. Rejting je plod ovakvog zdravog rasta, a pritom ne da smo digli poreze, nego smo ih smanjili. Tri vala porezne reforme rasteretili su gospodarstvo i građane", dodao je premijer.

Naglasio je da se država sada povoljnije zadužuje na stranim financijskim tržištima.

"Tek sada će neki investitor baciti pogled i mi postajemo sigurna investicijska država. Biti će i manje kamate i za građane i poduzetnike", najavio je Plenković.

Za ovakvu odluku S&P agencije, istaknuo je premijer, ključno je bilo rješavanje krize vezane uz Agrokor.

"Rizici onoga što je Agrokor bio, koji su prijetili, sada su svedeni na minimum. To je strahovito važna poruka. Pokazali smo da se možemo snaći u krizi", poručio je Plenković.

Anarhističke, populističke, demagoške i suverenističke snage, bilo lijevo ili desno - pričaju bajke

Na obilježavanju obljetnice krapinsko-zagorskog HDZ-a osvrnuo se i na predstojeće izbore za EU parlament, rekavši kako "nikada nije bilo lakše odabrati tko je OK, a tko nije".

Anarhističke, populističke, demagoške i suverenističke snage, bilo lijevo ili desno - pričaju bajke, rekao je Plenković.

Naglasio je kako to HDZ ne brine, jer je stranka snažna, uvjerljiva i da je, unatoč svim napadima, na 28 ili 29 posto potpore građana, što frustrira političke protivnike.

Naglasio je kako su izbori za EU parlament važni za HDZ, jer su EU izbori prije šest godina bili prekretnički u povratku HDZ-a na čelo hrvatske političke scene

Predsjednik HDZ-a Krapinsko-zagorske županije i saborski zastupnik Žarko Tušek u svom je govoru istaknuo da je HDZ i dalje faktor političke stabilnosti u Hrvatskoj, koji jedini može osigurati normalni razvoj zajednice. "Nema drugih koji to mogu u ovom trenutku činiti u Hrvatskoj, koji danas mogu biti ozbiljan lider", rekao je Tušek.

Hrvatsko zagorje - veliko gradilište

Osvrnuo se i na aktualnu situaciju u Hrvatskom zagorju, rekavši da je Zagorje veliko gradilište.

"Sve ono što smo obećali, s čime smo išli pred birače, doslovno se realizira. Krapinsko-zagorska županija danas je veliko gradilište s projektima vrijednim više od 2 milijarde kuna", zaključio je Tušek.

Uz veliki broj uzvanika na svečanosti u Krapinskim Toplicma bili su i ministri Darko Horvar, Gari Cappelli i Milan Kujundžić.

Prije svečanosti Plenković se susreo s predstavnicima izvršne vlasti Krapinskih Toplica koji su mu predstavili projekte i planove daljnjeg razvoja. Obišao je i Kliniku „Magdalena”. (Hina)