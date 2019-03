Agencija Standard&Poors, dodijelila je Hrvatskoj rejting BBB minus.

Radi se o najnižoj razini adekvatne kreditne kvalitete, a Hrvatska je u taj razred ušla nakon što joj je godinama rejting bio smeće.

Razlog za ovakvu ocjenu, agencija je navela smanjenje rizika za gospodarstvo i javne financije, povezane s Agrokorom.

Vjekoslav Đaić razgovarao je s ministrom financija Zdravkom Marićem o posljedicama ovakve odluke za gospodarstvo i građane.

Što je po Vama bilo ključno za ovakvu ocjenu kreditnog rejtinga?

To da je kreditni rejting baziran na snažnim fiskalnim rezultatima protekle tri godine i to je najviše prepoznato. Međutim, u izvješću je čitav niz indikatora, od političke stabilnosti do pojedinih makroekonomskih indikatora vanjske, unutarnje ravnoteže. Najveći je fokus na fiskus, činjenicu da je javni dug smanjen u zadnje tri godine za deset postotnih bodova.

Porezna reforma odigrala je veliku ulogu, hoćete li nastaviti s njom?

Te se pokazalo kao dobro, prepoznato je u ovom izvješću. Temeljem toga ne vidim ni jedan drugi razlog niti zaključak, nego da se tim smjerom treba nastaviti.

Kako će građani osjetiti ovaj kreditni rejting?

Jedan dio toga se već sada osjeća. Kad smo u investicijskom rejtingu, onda i brojni investitori ponovno mogu ulagati u hrvatske obveznice, jer možda zbog nekih statutarnih internih odredbi ne smiju ulagati u neku zemlju kao je ispod investicijske zone. To sada više nije slučaj.

Je li Uljanik potencijalni rizik da se ovakav kreditni rejting vrati u skupinu iz koje je izašao?

Uvijek mogu doći jednokratni efekti koji, ako nemate stabilne javne financije stvaraju veliki problem. U našem slučaju nije bilo jednostavno platiti u dva, tri mjeseca 3,1 milijardu kuna protestiranih jamstava, ali smo to učinili bez ikakve ugroze javnih financija, a sada je i rejting popravljen.

Smatrate li da će i ostale kreditne agencije slijediti ovakvu ocjenu Standard&Poorsa?

Zadržavam bilo kakav komentar. Međutim, imamo razgovor i s preostale dvije Moody's, a potom i Fitch i njima ćemo pojasniti sve makroekonomske fundamente javnih financija, situaciju u Hrvatskoj, sve ono što ih zanima i učiniti sve da prezentiramo Hrvatsku u najboljem svjetlu. Znam da prate Hrvatsku na dnevnoj bazi, znaju sve podatke, ali važno im je i kada dobiju informacije iz prve ruke.