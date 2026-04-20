Vlada izdvaja najveći iznos dosad za mlade obitelji: "To je napor koji se ne može riješiti u jednom mandatu"

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković istaknuo je u ponedjeljak važnost demografske revitalizacije kazavši da je Vlada za to u ovoj godini predvidjela 840 milijuna eura, što je do sada najveći iznos sredstava za jačanje politike obitelji te da mlade obitelji imaju što više djece.

"Nikada toliko puno sredstava ne ulažemo diljem Hrvatske za jačanje politike obitelji, za jačanje preduvjeta da naše mlade obitelji imaju više djece", rekao je Plenković na obilježavanju 36. obljetnice osnivanja HDZ-a u Ličko-senjskoj županiji.

Naveo je i da je to jedna međuresorna politika koja podrazumijeva i porezne olakšice, stambenu politiku, obrazovanje i slično kako bi se stvorili preduvjeti da se ublaže negativni trendovi, da ih se lagano stabilizira, te stvori pretpostavke da se oni u budućnosti i preokrenu.

"To je napor koji se ne može riješiti u jednom mandatu. To je negativan trend koji traje 75 godina. U tom procesu svi moramo dati doprinos na svim razinama", rekao je.

Upozorio je i da je nedavno Eurostat iznio podatke o ogromnom demografskom padu na razini cijele Europe, a to i za nas znači, rekao je, još veći pad nego smo ga doživjeli u zadnjih 35 godina.

"Bez adresiranja tog ključnog pitanja za hrvatski narod mi ćemo imati velikih poteškoća u idućim desetljećima. To više nije problem koji je u nekoj dalekoj budućnosti, to je problem koji se praktički u jednoj do dvije generacije plastično osjeti diljem Hrvatske", poručio je.

Upozorio je i da danas Ličko-senjska županija ima samo 42.000 stanovnika koliko ih ima više gradskih četvrti u Gradu Zagrebu. Najavio je da će stoga posebne napore u pogledu demografske revitalizacije uložiti u tu županiju.

Vlada ravnomjerno pomaže svim krajevima, pa i tamo gdje HDZ nije na vlasti

Predsjednik HDZ-a kazao je da će na dnevnom redu u Hrvatskom saboru biti usvajanje novog Zakona o ravnomjernom regionalnom razvoju koji će dodatno osnažiti sve mehanizme te politike koja se pokazuje izrazito uspješnom i koja u praksi, naglasio je, u potpunosti demantira sve kritike o tome da "nekome fali jedan papir ako nije iz vladajuće koalicije".

"Toga nema, ta situacija ne postoji", poručio je i istaknuo da Vlada pomaže svim krajevima kako bi se kvalitetno razvijali, pa tako i tamo gdje na vlasti nije HDZ.

Podsjetivši da smo prije tri dana prošli dvije godine od održavanja zadnjih parlamentarnih izbora, istaknuo je da HDZ zajedno sa svojim koalicijskim partnerima deset godina u kontinuitetu uživa povjerenje građana te radi na unaprjeđenju ekonomskog i socijalnog standarda hrvatskih ljudi u svim krajevima zemlje.

"Kada nakon 10 godina u ispitivanjima raspoloženja javnosti kotiramo na oko 30 posto to je onda jedno vrlo značajno postignuće na koje možemo biti ponosni", poručio je.

Cilj je da svi kroz krize prođemo zajedno i u tome uspijevamo

Smatra da je razlog tolikoj podršci rezultat truda i rada svih članova stranke, HDZ-ovih načelnika, gradonačelnika, župana, saborskih zastupnika, ministara te zastupnika u Europskom parlamentu.

"Napor koji činimo je višerazinski. On uključuje odgovornost od najmanje općine do vođenja države. A taj proces radimo sustavno i koherentno s jasnim ciljem i vizijom lovljenja koraka s onim zemljama koje su ušle u EU desetak godina prije nas", kazao je.

Istaknuo je i da je Hrvatska danas na 78 posto prosječne razvijenosti zemalja EU, a prije desetak godina bila je na oko 62 posto. Naglasio je i da danas imamo 1,723.000 zaposlenih dok je broj nezaposlenih na današnji dan 69.000, što je najmanje dosad. Pri tome, dodao je, da bi "namirili sve potrebe gospodarstva", moramo imati i strane radnike u funkciji ostvarivanja gospodarskih ciljeva.

Navodeći pozitivne ekonomske pokazatelje, Plenković je istaknuo da Vlada brine o očuvanju društvene kohezije. "Cilj nam je da svi kroz krize prođemo zajedno, da držimo svakog 'za ruku' i da baš nitko ne ostane sam u zahtjevnim okolnostima s kojima se suočavamo. I to uspijevamo", poručio je te naglasio da se pri tome posebna pozornost posvećuje najugroženijima.