Urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović u Dnevniku se javila uživo iz Bruxellesa gdje je komentirala današnji susret premijera Andreja Plenkovića s čelnicima Europske unije.

„Pozicija Plenkovića i njegova snaga unutar Europskog vijeća i europske administracije je dosta dobra. On njima nije nepoznat, bio je zastupnik u Europskom parlamentu i dobro kotira u Bruxellesu što se vidjelo po Junckeru koji je nahvalio neke rezultate njegove vlade. Jednako tako nedavno je stavljeno i završno slovo na Pelješki most.

Nije problem samo u tome kako kotira Plenković, već u statusu Hrvatske koja je u pet godina članstva promijenila tri vlade i dvoje predsjednika. Hrvatska je nerijetko vodila politiku vraćanja prema tzv. regiji umjesto da je vukla regiju prema Europskoj uniji. Ovdje se stvaraju ključne politike i to putem kompromisa kroz koje se onda provuče i nama bitan nacionalni interes. To je kroz pet godina članstva Hrvatska propustila napraviti. Bez obzira na dobar status Plenkovića u Bruxellesu on ne može samo reći abrakadabra i preko noći sve promijeniti čarobnim štapićem.

"Slovenija svoj posao radi maestralno"

To se vidi u odnosu sa Slovenijom koji taj posao radi maestralno. Dok smo se mi doma svađali oko ideoloških pitanja, oni su radili te su nam iz ruku uspjeli izbiti dva ključna aduta – načelo međunarodnog prava za arbitražu i tešku kontaminaciju postupka. Hrvatska je nakon izlaska iz arbitraže kompletan proces ostavila bez nadzora i nije odmah podnijela tužbu Europskom sudu u Luksemburgu kojim se oni sada nama prijete zbog povrede prava. Plenkoviću je manevarski prostor dosta sužen – on je pozvao premijera Cerara na još jedan razgovor i ponudio jedan okvir koji bi bio polazišna točka rješenja graničnog spora kao bilateralnog pitanja“, kazala je Petrović.

"Istrgnuti Srbiju iz ruskog zagrljaja"

Osvrnula se i na položaj Srbije na putu do Europske unije.

„Favorizira se da Srbija čim prije uđe u Europsku uniju, Kad se govori o politici proširenja, ne može se zaobići taj jedan strateški trenutak. Srbija je na važnom geostrateškom položaju i EU i SAD će učiniti sve da Srbiju istrgnu iz ruskog zagrljaja. To je dio strategije zapadnog Balkana koja je i donesena na Vučićevu inicijativu. On zasad dosta vješto manevrira u tom prostoru - Europsku pučku stranku koristi za poligon, a Njemačka ga snažno podržava. Angela Merkel mu je poslala savjetnika, svog bivšeg suradnika.

Srbija je apostrofirana u toj strategiji i kako sam čula, naputak je zemljama EU da malo uspore Crnu Goru kako bi dočekala Srbiju. Vučić je sam postavio 2025. godinu do kada može riješiti sve probleme, iako nisam sigurna da je to dovoljan rok. Što se tiče odnosa s Hrvatskom, Juncker je danas pokušao povući paralelu i rekao da su Luksemburg i Njemačka pitanje ratne odštete rješavale desetljećima. To je točno, ali pritom se nisu razilazili u temeljnim pitanjima.

Njemačka nije rekla Luksemburgu da ona ne vidi svoju ulogu u Drugom svjetskom ratu onakvom kakva je bili niti je tražila da se Luksemburg njoj ispriča. To je temeljna razlika. Hrvatska i Srbija nisu Njemačka i Luksemburg“, izvijestila je Petrović.

