"Mi smo Uredu predsjednika ponudili da delegira neke svoje predstavnike u to povjerenstvo za odabir vojnih aviona, oni su odbili", rekao je premijer.

Premijer Andrej Plenković danas je komentirao neke od izjava predsjednika RH Zorana Milanovića vezano za nabavku vojnih aviona.

„Po uzoru smo na prijašnja povjerenstva, mi smo Uredu predsjednika ponudili da delegira neke svoje predstavnike u to povjerenstvo za odabir vojnih aviona, oni su to odbili, predsjednik je to odbio“, rekao je premijer.

Upitan da komentira izjave predsjednika da bi trebalo odabrati ponudu neke od članica NATO-a, implicirajući time da bi trebalo odbaciti ponudu Švedske premijer kaže: „To su sjajne izjave.“

Istima je ocijenio i predsjednikove izjave o lockdownu za koji je rekao da je "tlapnja".

„To su još neke od sjajnih izjava“, rekao je.

Izjavu predsjednika Milanovića koji je zastupnice Daliju Orešković i Marijanu Puljak nazvao „samodopadnim narikačama“ nije htio komentirati.