Na blagdan Svih svetih očekuje nas hladno jutro, hladnije nego u četvrtak, dok će u unutrašnjosti biti mraza i magle. Za vikend južina i kiša. HAK upozorava na gužve.

"U petak će na kopnu biti razmjerno hladno, osobito ujutro kada će temperature u većini unutrašnjosti biti oko nule. Za vikend promjenjivo oblačno, osobito u nedjelju kada će biti i kiše, a temperatura će se popeti za desetak stupnjeva!

U petak i na Jadranu sunčan dan, ali zato vikend uglavnom oblačan, kišovit - osobito nedjelja kad će puhati i jako jugo", kaže Ana Bago Tomac, meteorologinja Dnevnika Nove TV.

Na blagdan Svih svetih temperature će se kretati od 1 do 11 na kopnu, a na moru od 10 do 17 stupnjeva.

U subotu od 4 do 14 na kopnu, a na moru od 14 do 18. Nedjelja posvuda kišovita. Na kopnu od 9 do 20, na moru od 17 do 21 stupanj, navodi DHMZ.

Prometna prognoza za blagdan Svih svetih

U petak, 1. studenog je blagdan Svih svetih, a budući da je riječ o produženom vikendu koji će mnogi spojiti, očekuje se pojačan promet na cestama, poglavito u blizini gradskih i mjesnih groblja, ali i na glavnim cestovnim pravcima, javlja HAK.

Mnogi gradovi i mjesta uveli su posebnu regulaciju prometa radi lakšeg pristupa grobljima tijekom tih dana.

U najužoj zoni gradskih groblja bit će zabranjen promet svim motornim vozilima - osim autobusima gradskog prijevoza, vozilima s posebnom dozvolom, vozilima osoba s invaliditetom i autotaksi vozilima. Redovne autobusne linije koje vode prema velikim gradskim grobljima mijenjaju vozni red pa se valja na vrijeme informirati – na oglasnim mjestima gradskih prijevoznika ili u tiskovinama koje će izaći uoči blagdana Svih svetih.

Povodom Dana svih svetih privremena regulacija prometa u zonama gradskih groblja u Zagrebu provodi se od subote, 26. listopada od nedjelje, 3. studenog 2019., ovisno o pojedinim grobljima.

Gužve se očekuju i na važnijim cestama i autocestama, osobito na autocestama A1 Zagreb – Split – Ploče, A6 Rijeka – Zagreb te na A3 Bregana – Lipovac u oba smjera. Gužve se očekuju na naplatnim postajama Lučko (A1) i Zagreb-istok (A3), kao i na većini graničnih prijelaza (Bajakovo, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Županja, Metković, Kaštel, Plovanija, Rupa, Pasjak, Macelj, Bregana...).

Na dionicama gdje su radovi mogući su zastoji i usporena vožnja, upozorava HAK.