Grupa Petrol danas na tržište uvodi poboljšana visokokvalitetna aditivirana goriva iz obitelji Q Max.

Svrha poboljšanja goriva je prilagođavanje kvalitete zahtjevima i izazovima suvremenih motornih tehnologija, kao i novim razvojnim rješenjima s područja aditiviranja goriva. Poboljšanje je provedeno u suradnji s tvrtkom Afton Chemical s kojom Petrol surađuje od 2007. godine.



Motori naših limenih ljubimaca, kao i sve drugo u životu, neprestano se mijenjaju. Njihov razvoj zadnjih godina nalažu zahtjevi i ograničenja zakonodavstva kojima se moraju prilagoditi i goriva. Nove generacije suvremenih benzinskih i dizelskih motora zahtijevaju suvremeno gorivo, a njihov razvoj mora pratiti sljedeća usmjerenja:



– smanjenje potrošnje i povećanje energetske učinkovitosti,



– brigu za očuvanje nepromijenjenih uvjeta rada motora,



– snižavanje emisija i negativnih utjecaja potrošnje goriva na okoliš.



Sa stajališta učinkovitosti motora, vrlo je važno da se uvjeti tijekom rada što manje mijenjaju. Naime, do promjena može dolaziti zbog visokih temperatura i opterećenja motora, a na njih mogu utjecati priroda i kvaliteta goriva. Ako želimo da se svi procesi u motoru i povezanim napravama odvijaju nesmetano i optimalno, moramo u što većoj mjeri čuvati stanje koje je proizvođač predvidio prilikom razvoja novog motora. Upravo je to bio jedan od ključnih izazova poboljšanja goriva iz obitelji Q Max.



Tehnologija čišćenja Dual Action technology



Sastavni dijelovi motora su zbog visokih temperatura, prirodnih svojstava goriva i zbog vanjskih utjecaja podvrgnuti nastanku vrlo viskoznih i tvrdih taloga. Zbog toga dolazi do promijenjenih uvjeta koji utječu na ključne procese u motoru. Sve to odrazit će se u smanjenju snage i ubrzanja, povećanoj potrošnji goriva i većoj količini ispuštenih emisija, a u završnoj fazi može doći do ozbiljnijih oštećenja motora.



Zbog toga su u društvu Afton Chemical razvili posebnu, poboljšanu formulu čišćenja i zaštite površine motora koja se temelji na tzv. Dual Action technology tehnologiji. Nova inovativna i poboljšana tehnologija čišćenja Dual Action technology nalazi se u inteligentnoj molekularnoj strukturi aditiva i osigurava gotovo potpuni učinak čišćenja i zaštite. Rezultat je brza obnova uvjeta u motoru čime se postiže maksimalno raspoloživa snaga i odaziv motora.



Radi se o jedinstvenom pristupu gdje unikatnim i inteligentnim učinkom molekula postižemo dvostruki učinak – očistimo talog s površine i istovremeno površinu zaštitimo od nastanka novog taloga. Zaštitni učinak aditiva osigurava zadržavanje sposobnosti motora tijekom cijelog vremena rada. Uz to, smanjuju se emisije štetnih produkata izgaranja te potrošnja goriva, a poboljšava se pouzdanost rada te ekonomičnost vožnje. Učinkovitim čišćenjem i zaštitom možemo usporiti i gotovo u cijelosti izbjeći neželjene procese u motoru. To znači postizanje uvjeta u kojima će se povećati snaga i odaziv motora te poboljšati pouzdanost djelovanja čime se povećava učinkovitost i ekonomičnost vožnje.



Kompleksan sustav kontrole kvalitete goriva



Sva goriva Q Max na putu prema krajnjem kupcu podvrgnuta su kompleksnom sustavu kontrole kvalitete. To uključuje kontrolne točke na svim ključnim mjestima dostavnog lanca, a nadzire ga osposobljena i kompetentna ekipa stručnjaka u Petrolovu naftnom laboratoriju koji djeluje pod nadzorom nacionalnog akreditacijskog tijela. Petrolov sustav nadzora kvalitete uključuje kontrole akreditiranih neovisnih vanjskih institucija, međunarodno priznatih kontrolnih kuća te akreditiranih vanjskih laboratorija. Upravo zato možete biti sigurni da ispitivanja uvijek predstavljaju nesporno pouzdane rezultate.



Provjereni su i dokazani učinci koji su posljedica samog sastava goriva u sinergiji s odabranim paketom dodataka koji sadržavaju. Njima utječemo na ključne parametre rada motora, kao što su snaga, ubrzanje i odaziv, zaštita i životni vijek motornih sklopova te potrošnja goriva. Tijekom kontrole kvalitete, goriva iz obitelji Q Max dokazala su sve učinke obećanih utjecaja na ključne parametre motora uz istovremeno snižavanje utjecaja na okoliš i klimatske promjene.



„U skladu s našom obvezom koju smo naveli u našoj strategiji do 2025. godine, težimo tomu da našim kupcima ponudimo najbolju kvalitetu pri čemu uvažavamo također najviše okolišne standarde. U suradnji s britanskom korporacijom Afton Chemical uspjeli smo poboljšati naša pogonska goriva iz obitelji Petrol Q Max koja će svojim svojstvima našim klijentima ponuditi zaista najkvalitetniju energiju za njihova vozila. Budući da smo okolišno osviješteni, ponosni smo što naša nova goriva proizvode manje emisija dušikovih oksida, stakleničkih plinova i krutih čestica nego što su do sada. Smatramo da će naši kupci znati cijeniti kvalitetu i prednosti poboljšanih Q Max goriva,“ izjavio je Jože Smolič, član Uprave Petrola.



Poboljšanim Q Max gorivima postići ćete veće udaljenosti i istovremeno zaštititi motor svojeg automobila i smanjiti štetne emisije. To je dovoljan razlog da se uputite u najbliže Petrolovo prodajno mjesto, a poboljšana goriva Q Max dostupna su na svim Petrolovim lokacijama u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori po nepromijenjenoj cijeni.