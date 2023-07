Zbog Pelješkog mosta gradić u BiH doživio pravi procvat: "Cijene su nam niže od hrvatskih"

"Prema rezervacijama će od ovoga vikenda biti popunjeni svi kapaciteti do kraja sezone", rekao je načelnik Neuma Dragan Jurković. Objasnio je kako se očekuje rekordna godina po zaradi od turizma, više i od ranije najbolje 2019. godine, prije epidemije koronavirusa.

Načelnik Neuma dodao je kako Pelješki most, koji je otvoren prije nepunih godinu dana, 26. srpnja 2022., nije izolirao taj gradić, u kojemu u vrijeme ljetne sezone boravi između 15.000 i 18.000 turista, najviše iz Poljske, Češke, Francuske, Njemačke, Belgije, Austrije, ali i Hrvatske.

Jurković objašnjava kako su njihova najveća prednost niže cijene, što jedini bosanskohercegovački gradić na obali iz kojega se pruža pogled na Pelješki most čini atraktivnijim od drugih susjednih općina.

S obzirom na trenutačne gužve u Neumu planiraju proširiti plaže i izgraditi nove jer su sadašnje prenatrpane gostima. Za takvo što potrebna su im odobrenja županijskih i federalnih institucija.

Načelnik Neuma posebno važnim drži to što je rasterećena prometna žila kucavica, magistrala, koja je do prošle godine i izgradnje Pelješkog mosta bila jedina poveznica juga Hrvatska s unutrašnjošću. Na toj cesti više nema gužvi i to olakšava život lokalnim stanovnicima, ali i turistima.

Nedavno je i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, zajedno s ministrom financija Markom Primorcem, u Neumu najavio da će Zagreb nastojati ubrzati prijelaz granice kako bi se osigurala uspješna turistička sezona na području toga jedinog pomorskog gradića u BiH.