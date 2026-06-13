Svakog sata u Hrvatskoj jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja: Ovako to možete pokušati spriječiti

U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja. što bi bilo oko 9000 osoba na godinu.

Čak 80 posto srčanih zastoja događa se izvan bolnice, a u takvim trenucima svaka je sekunda važna pa je važno i educirati se.

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"Da bismo spasili mozak od nedostatka krvi i kisika, potrebno je u prvim minutama nakon što dođe do zastoja prionuti oživljavanju, dakle, masaži srca i umjetnom disanju. To nije komplicirano, ali treba naučiti", rekao je akademik Davor Miličić, upravitelj Zaklade Hrvatska kuća srca.

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"Svašta se u životu dešava pa bar da možemo malo pomoći. Evo, naučila sam kako pri gušenju pristupamo pogođenoj osobi", kazala je Kristina iz Zagreba.

Javnozdravstvena akcija - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Vidjela sam ove mlade ljude koji se trude pa rekoh za svaki slučaj da i ja znam ovu vještinu. Ne daj Bože da se nešto dogodi", izjavila je Marita iz Zagreba.

Javnozdravstvena akcija - 1 Foto: DNEVNIK.hr