Pavle Kalinić, šef Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, komentirao požar koji je zahvatio crkvu Notre-Dame.

Gospodine Kaliniću, vidjeli smo razmjere ove katastrofe. Je li se ovo ikako moglo zaustaviti?

U zadnje vrijeme u Francuskoj je bilo nekoliko situacija u kojima je dolazilo do požara u crkvama, naravno da se možda moglo, no nikad ne možete sve prevenirati. Gledajte, ovdje se radilo o renoviranju, vjerojatno je nešto krenulo po zlu. Radilo se i na velikoj visini, a kad imate velike visine imate i probleme s pritiskom. Drugo, možda je bio i taktički pristup ovih koji su gasili da pokušaju spasiti dio umjetnina koje se tamo nalaze pa je zbog toga možda na početku izgledalo kao da nema dovoljno vatrogasaca.

Što kažete na rekaciju, što su prioriteti?

Činjenica je da se ovo rušilo. To je stara građevina, radi se o starim gredama i slično i to je bilo vrlo zapaljivo. Kakav je sustav bio iznutra, vjerojatno neadekvatan s obzirom na ovaj požar koji se poslije proširio. Međutim, to se u svakoj staroj crkvi može dogoditi. Bilo je čak i prijedloga kao što je onaj američkog predsjednika da se ide gasiti kanaderima, ali to bi samo pojačalo već postojeću štetu. To ovisi od procjene onoga tko je na terenu, učiniti to ili ne.

Gori spomenik svjetske baštine. Postoje li posebne službe koje štite ovakve objekte?

U Hrvatskoj ne postoje, imate javnu vatrogasnu postaju, imate vatrogasne postrojbe koje idu do određene visine, u Zagrebu bi to bilo do 12 kata, eventualno 13 ili 14 do haustora. Što se tiče Republike Hrvatske, još imate preko ljeta, da možete koristiti kanader, ali to je za otvorene šumske požare. Kako imamo sve više i više visokih zgrada, morat ćemo imati helikoptere koji će biti opremljeni da mogu gasiti požar na bilo kojoj visini. Ne u smislu da bacaju iz korpi, nego jednostavno isto kao i sa šmrkom da bacaju, to se sve da lako riješiti. Mi bismo u Hrvatskoj s pet helikoptera pokrili praktički cijelu Republiku Hrvatsku što se tiče hitne pomoći za prebacivanje ljudi, unesrećenih i slično. Nažalost, to još uvijek nemamo. No, kada vidim ovakve stvari, svjestan sam da ćemo i mi jednog dana morati napraviti svjesni iskorak jer je Hrvatska bogata zemlja bez obzira na krizu u kojoj smo praktički već nekoliko desetljeća.

Ovdje smo očekivali da ćemo vidjeti neke zračne snage.

Nažalost, nema ih. No gledajte, to ovisi o dosta toga. Francuska je velika zemlja, zavisi o tome koju su oni taktiku odlučili upotrijebiti da zaštite spomenik nulte kategorije. Gledajte, Notra-Dame je ipak nulta kategorija, to je jedan od simbola, ne Pariza, nego uz Eiffelov toranj to su dvije stvari karakteristične za Pariz i cijelu Francusku. Ovdje su oni vjerojatno išli na procjenu, a je li ona točna ili ne, vidjet će se analizom. Analizom će se i vidjeti zašto je došlo do ovog požara, je li to vezano uz renoviranje ili podmetanje, sve to će morati policija provjeriti. Za sada je sreća što imate samo jednog ozbiljno ozlijeđenog vatrogasca, a oni su odmah krenuli u evakuaciju ostalih zgrada nastojeći na taj način prevenirati ako slučajno dođe do širenja da nemaju žrtve među civilnim stanovništvom.

Ranije u razgovoru ste mi zapravo rekli da se svi nadaju da se ovakve situacije neće dogoditi, ali nažalost događaju se.

Mi uvijek mislimo da se to događa nekom drugom, ali to se nažalost može dogoditi i nama. Nadam se da neće i da će naši to znati puno bolje spriječiti nego što je ovdje slučaj. Crkva je praktički uništena, centralni dio se urušio, jedino su dva tornja ostala nedirnuta. Za ovo će trebati dugotrajna restauracija i nikad to više neće biti ista priča kao što je bila prije nego što je crkva srušena.

Bismo li mi bili spremi da se ovako nešto dogodi.

Grad Zagreb raspolaže sa 400 profesionalnih vatrogasaca i s preko 6.ooo dobrovoljnih vatrogasca, prema tome Zagreb bi to sigurno mogao riješavati. No, kad imate veliku visinu i spomenike nulte kategorije onda morate imati posebnu taktiku kako to riješavati i da tim gašenjem ne napravite veću štetu nego što ju je sam požar prouzročio.

Tko je tu najbolji?



Vatrogasna postrojba Grada Zagreba, ona je obučena, a ima i obučene ljude za to. Mi u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj nemamo ništa bolje i opremljenije nego što je ta Vatrogasna postrojba Grada Zagreba. Je li to dovoljno u ovakvim situacijama, to je već za raspravu.

A u nekim svjetskim razmjerima?

Mi imamo austrijsku tradiciju, imamo 57 vatrogasnih društava i to relativno dobro opremljenih. Trebali bi imati i helikotpere za gašenje zajedno s posadama koje su dobro obučene.

Vaša kći se večeras vratila iz Pariza, je li tako?

Ona je bila turistički i kada je već kretala prema zračnoj luci kada je izbio požar i proširila se vijest da će požar biti sairan, no nažalost još uvijek nije.