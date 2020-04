Pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavle Kalinić obišao je u petak statičare koji procjenjuju štete nakon potresa u Zagrebu.

Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, i ministar graditeljstva Predrag Štromar obišli u petak statičare koji procjenjuju štetu nastalu na objektima nakon potresa u Zagrebu.

Kalinić je u obilasku rekao da će Grad Zagreb i zagrebački holding sufinancirati prelazak na kondenzacijske dimnjake kako bi građani bili što manje oštećeni, piše N1.

Pavle Kalinić za sporost obnove prozvao je nadležna ministarstva i nedovršen Zakon o civilnoj zaštiti. Dodao je da su problem i godine zaposlenika Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.

"Dalje ćemo pokušavati proširiti Civilnu zaštitu i inzistirat ćemo i dalje na uvođenju obveznog vojnog roka jer je ovo pokazalo da su nam ključni klinci od 18 do 30 godina. Vojni rok na četiri mjeseca, po švicarskom modelu, isto za žene i muškarce, jer mi smo nacija s malo ljudi i to je jedino rješenja da u kriznim situacijama možemo reagirati adekvatno. Zahvaljujem Civilnoj zaštiti koja je 48 sati bila na terenu, to su bili stariji ljudi", rekao je Kalinić.

''Tražimo da se uvede obvezni vojni rok i ne vidim kome je bilo u interesu da se to ukine'', zaključio je pročelnik zagrebačkog Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.