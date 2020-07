Nisam sudjelovao ni u kakvim ranijim dogovorima oko ‘nasljeđivanja’ mandata, niti me takvi dogovori obavezuju, poručio je Pauletić.

Robert Pauletić čvrsto je odlučio da će on u Saboru zamijeniti Ružu Tomašić, koja je osvojila zastupnički mandat na koalicijskoj listi okupljenoj oko Domovinskog pokreta Miroslava Škore, ali želi do lipnja iduće godine ostati zastupnica u Europskom parlamentu.

“Ako je saborski mandat u slučaju odustanka Ruže Tomašić moje zakonsko pravo, ja ću to zakonsko pravo i iskoristiti, i to kao član Domovinskog pokreta, jer je to moj dug prema gotovo četiri tisuće birača u Dalmaciji koji su zaokružili moje ime, i to na drugoj poziciji liste. Nisam sudjelovao ni u kakvim ranijim dogovorima oko ‘nasljeđivanja’ mandata, niti me takvi dogovori obavezuju.

Ako gospođa Tomašić odustane od mandata u Saboru i ako je po zakonu mijenjam ja, a čini se da je tako, svoje ću pravo iskoristiti i tako ispuniti obavezu prema biračima”, poručio je Pauletić za Novi list.

Podsjetimo, sukob je nastao nakon što je Tomašić poručila da će zamrznuti svoj mandat u Saboru zbog onog u Europskom parlamentu, a za svog zamjenika u dogovoru s Domovinskim pokretom odredila je drugog kandidata svoje stranke HKS na listi u 10. izbornoj jedinici. Riječ je o Marku Milanoviću Litri. Zbog toga se pobunio Robert Pauletić koji je kao i Tomašić osvojio velik broj preferencijalnih glasova.