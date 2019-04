Utrka Wings for Life World Run, koja je postala sinonim za ljubav, toleranciju i zajedništvo, održat će se 5. svibnja 2019. s početkom u 13 sati. Tada će istovremeno s tisućama ljudi diljem svijeta sa zadarskog starta krenuti i Petar Nevistić, koji treću godinu zaredom podupire ovu humanitarnu akciju.

Najbrojnija i najemotivnija utrka, Wings for Life World Run, okuplja sve one koji trče u nadi da će ozljede leđne moždine postati izlječive. Cjelokupni iznos startnina i donacija namijenjen je neprofitnoj međunarodnoj zakladi Wings for Life koja diljem svijeta financira najsuvremenija znanstvena i klinička istraživanja u cilju pronalaska lijeka za ozljede leđne moždine. Samo je prošle godine prikupljeno više od tri milijuna eura, a time je financirano 67 istraživačkih projekata u 15 država svijeta.

Velik dio tog globalnog projekta čini i ekipa Passion4life, koja je prošle godine bila najbrojnija u Hrvatskoj s više od 700 članova i druga po broju pretrčanih kilometara na svijetu. Upravo je u njihovim redovima trčao i Petar Nevistić, direktor postprodaje Renault Nissan Adriatica.

''Budući da je trčanje moja strast, a ne samo hobi i rekreacija, bio sam među prvima prijavljenima na ovoj utrci i bit ću član dok god je bude jer zaista vjerujem da radimo pravu stvar'', kazao je Petar.

Prošle i pretprošle godine Petar je istrčao ukupno 26 kilometara, a ove godine cilj mu je doći do 21 kilometra prije nego što ga sustigne presretačko vozilo. Želja mu je da svake godine pretrči koji kilometar više, i to ne samo zbog osobnog napretka nego i zbog toga što Renault Hrvatska donira dodatnih 5 kuna za pretrčani kilometar svakog člana ekipe Passion4life.

Ne čudi stoga što je ovo ekipa u kojoj vlada pozitiva i tolerancija. ''Mogao se vidjeti taj neki duh zajedništva koji je cijelo to vrijeme vladao među nama, iako se zapravo nismo svi poznavali – mislim da je sve to skupa potaknulo i ostale trkače da se pridruže upravo našem timu. Nadam se da ćemo ove godine taj broj nadmašiti! Moramo! Biti drugi u svijetu po bilo čemu nikako nije mala stvar i siguran sam da ćemo privući još veći broj trkača'', rekao je Petar i pozvao sve željne pomicanja vlastitih granica da se pridruže timu Passion4life.

Pripreme Marija Valentića za utrku Wings for Life World Run (Foto: NOVA TV Content Team) (Foto: NOVA TV Content Team)

Jedan od strastvenih trkača kojeg su pridobili je i Mario Valentić, koji je već godinama ambasador ekipe Passion4life. Svake godine Marija posebno motivira neprocjenjiv osjećaj koji sudjelovanje na utrci Wings for Life World Run pruža: ''To je za mene jedno predivno sportsko druženje na zraku u lijepom gradu uz more i događaj na kojem se zaista osjeća zajedništvo i radost trčanja za jedan plemenit i human čin. To je za mene najmanje utrka u smislu natjecanja, već kretanje s ciljem i nadom da će i oni koji ne mogu trčati jednog dana to zaista moći'', rekao je Mario.

Ovogodišnja zadarska utrka Wings for Life World Run već je rasprodana. Ako se niste uspjeli prijaviti, dođite i poduprite trkače kako bi postigli što bolji rezultat. Vaši uzvici zasigurno će im biti dodatan vjetar u leđa.

Ako ove godine sudjelujete, Mario za vas ima zlata vrijedan savjet: ''Vježbajte redovito, radite na jačanju i mobilnosti zglobno-tetivnog sustava s naglaskom na donje ekstremitete, jačajte trup. Prije utrke dobro se zagrijte, a poslije utrke dobro se istegnite. Nije loše iskoristiti neposrednu blizinu mora, pa nakon utrke umočiti noge u njega i nekoliko trenutaka u tišini izraziti iskrenu zahvalnost za to što su vas nosile kroz utrku u kojoj ste doprinijeli jednom velikom humanom cilju''.