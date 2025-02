FOTO Garaže i parkirna mjesta kao suho zlato, idu i do 50.000 eura: "Nije to više ni pitanje cijene već..."

Garaže u dva najveća hrvatska grada, Zagrebu i Splitu, prodaju se za 40.000 pa i 50.000 eura, što je iznos za koji se u nekom drugom gradu može kupiti manji stan.

Cijene kvadrata u gražama rasle su posljednjih nekoliko godina čak i više od cijene stanova, prema procjenama stručnjaka od 20 posto do 30 posto. Jedan od razloga je što i u Zagrebu i u Splitu parkirnog prostora kronično nedostaje, osobito u starijim dijelovima grada, koji su već izgrađeni i gdje nema prostora za stvaranje novih parkirališta.



S druge strane, broj automobila se konstanstno povećava, a nerijetko jedna obitelj ima dva vozila. Kod prodaje novogradnji, sve više investitora uvjetuje kupnju stana kupnjom dva parkirna mjesta, no to je moguće samo tamo gdje ima dovoljno prostora.

Na oglasniku Bijelo Jaje pronašli smo garažu od 18 kvadrata na Kvaternikovom trgu u Zagrebu koja se prodaje za 40.000 eura. Dupla garaža sa dva parkirna mjesta u novogradnji u Ulici Charlesa Darwina prodaje se za 59.000 eura. U istoj ulici na prodaju je garaža s dva parkirna mjesta i spremištem za 56.400 eura.

Najskuplja garaža koju smo pronašli u internetskim oglasnicima je 15 kvadrata na Trešnjevci za 45.000 eura te isto toliko kvadrata na Rudešu za 42.000 eura.

U Splitu je situacija, priča Jasminka Biliškov, stručnjakinja za nekretnine, još gora. Parkirno mjesto dobilo je tretman kao manja vila.

"U Splitu postoji kronični nedostatak parkirnih mjesta, naročito u centru grada. Posebno su tražene stare, socijalističke garaže do kojih je jako teško doći i jako su skupe. Ne mogu se naći ispod 50.000 eura", govori Biliškov.

Navodi i primjer parkirnog mjesta koje je u blizini jednog splitskog hotela u centru grada nedavno prodano za čak 40.000 eura.

"Parkirno mjesto se na toj lokaciji pojavilo sada i tko zna kada će se opet neko prodavati. Prije im je cijena bila 20.000 eura. Danas je parkirno mjesto postalo poput neke male vile. Nije više ni pitanje cijene već lokacije. Osim toga, ljudi kupuju skupe automobile i žele ih zaštititi", pojašnjava Biliškov.

Cijene parkirnih mjesta na otvorenom u splitskim su novogradnjama su od 2000 e/m2 pa na više, odnosno oko 30.000 eura po mjestu, dok je za zatvoreno cijena od 2500 eura po četvornom metru pa naviše.

Koeficijent garažnih mjesta u novogradnjama u Zagrebu je 0,50, što znači da ako je cijena stana 4000 eura po kvadratu, garaža je 2000 eura po m2. Ako je u pitanju zatvoreno garažno mjesto, dakle s vratima, koeficijent je 0,6 odnosno cijena je 2400 eura po četvornom metru.

Koliko god se garaže činile skupe, jeftinije su od stanova, pa je sve više slučajeva i u oglasnicima da se prodaju garaže koje su preuređene u stanove ili pak u apartmane kad se radi o Jadranu.

Pročitajte i ovo Rat u Europi Zelenski otkrio najgori scenarij za Ukrajinu: "‘Ako se to dogodi, naše šanse za preživljavanje bit će male"

Pročitajte i ovo Nakon čudne smrti Najžešći Putinov protivnik dobiva ulicu usred Europe

Pročitajte i ovo Zeleni odred VIDEO Ovi policajci imaju vrlo zanimljiv način rada: Pogledajte neobičnu snimku