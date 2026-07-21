Nesreća u Istri: Trojica mladih motorista pala na istom mjestu

Trojica motociklista ozlijeđena su u teškoj nesreći u Istri, a jedan je i zadržan na liječenju.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak oko 17:25 na državnoj cesti D66 na dionici između Labina i Raše, odnosno kod tzv. vodopada prema Raši, objavila je PU istarska.

Trojica motociklista kretala su se u koloni iz smjera Labina, a na čelu je bio 22-godišnji mađarski državljanin. Pratili su ga 21-godišnjak i 23-godišnjak, također Mađari. U oštrom zavoju sva su trojica, iz zasad neutvrđenih razloga, izgubila nadzor nad motociklima te udarila u stijene i pala na kolnik.

U nesreći su prvi i drugi motociklist lakše ozlijeđeni, dok je treći teško ozlijeđen te je zadržan na liječenju u pulskoj bolnici. Policijski službenici nastavljaju utvrđivati sve okolnosti nastanka prometne nesreće.