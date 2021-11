Rino ima samo 26 godina, s Hvara je došao u Zagreb i bez previše razmišljanja postao jedan od najoriginalnijih poduzetnika. Međutim, nije sve teklo po planu, pandemija je učinila svoje te je u jednom trenu shvatio da ne može sam dalje. Prijavio se na poduzetnički program podrške Nevjerojatni, a sada širi svoj biznis. Ovo je njegova priča.

Bilo je to sredinom svibnja, grupica prijatelja uputila se na festival piva, a po završetku su sjeli u obližnji kafić popiti pokoje piće i razmijeniti dojmove. Kako razgovori u sitne noćne sate imaju raznovrsne smjerove i priče tema se nametnula kao sama od sebe - što im se najluđe dogodilo kada su se vratili mamurni iz izlazaka. Tako je jedan prijatelj ispričao kako se probudio s pedalom od bicikla u džepu, a njegovo je iskustvo sve dobro nasmijalo. Međutim, ta je anegdota ujedno i postala pokretač zanimljive ideje -zašto se na jednome mjestu ne bi prikupile sve takve priče?

Tako se postavio temelj za otvaranje Museum of Hangovers, odnosno Muzeja Mamurluka, prvoga takvog koncepta igdje u svijetu. Osim mamurnih priča ovaj netipičan muzej nudi i edukativan karakter, tako posjetitelji mogu s obzirom na tjednu količinu popijenoga alkohola provjeriti imaju li potencijal za razvijanje masne ili cirozne jetre te na plakatima pogledati poučne i informativne zdravstvene informacije.

''To je novo, jedinstveno offline iskustvo,na početku zamišljeno poput pop-up izložbe'', objašnjava Rino Duboković koji je zamišljeno i realizirao.

Rino Duboković Foto: Muzej Mamurluka

Rino si je dao zadatak ideju provesti u djelo te je nakon pomnog istraživanja, pola godine od spomenutog razgovora s prijateljima, otvorio Muzej mamurluka.

''1. prosinca 2019. godine otvorili smo Muzej, što je malo nezahvalan datum. S prvim vijestima iz Kine da postoji korona mi otvaramo.'', prisjeća se Rino.

Uz pomoć i podršku prijatelja, Rino i njegov Muzej mamurluka počeli su poslovati. Početnu zainteresiranost, medijsku pažnju i posjećenost korona je polako gasila. ''To je bio period gdje smo se morali snalaziti i bilo je izazovno. Nisam odustajao jer sam znao da tu ima nečega. Iako su me mnogi pitali zašto ne zatvorim, vjerovao sam u sve to i danas sam zadovoljan što sam nastavio raditi'', kaže Rino.

Nakon što je prebrodio izazovan period i korona situaciju Rino je shvatio da mu je potrebna dodatna potpora te se prijavio na program podrške poduzetnicima Nevjerojatni koji partnerski provode ACT Grupa i Raiffeisenbank Hrvatska koja ga financira.

Muzej mamurluka (Foto: Muzej mamurluka)

Njegova ideja, ali i trud i zalaganje bili su prepoznati te je Rino postao finalist programa koji za cilj ima mladim poduzetnicima osigurati potrebne resurse i mentorstvo za jačanje poslovanja i razvijanje njihovog biznisa.

''Putem programa dobio sam novčanu potporu, umrežavanje s poduzetnicima s kojima mogu razmjenjivati ideje i iskustva, ali i podršku kada negdje zapnem, u mom slučaju to je bilo franšiziranje'', prepričava Rino.

Upravo putem programa Nevjerojatni Rino se poslovno povezao sa Sanjinom i Ivom koji su mu itekako pomogli.

''Rino je objasnio osnovni koncept nadolazeće franšize, pokazao primjere na što konkretno cilja i na temelju toga smo krenuli izrađivati idejna rješenja. To su bile grube skice tradicionalnim i digitalnim tehnikama koje smo tijekom svakodnevnih sastanaka nadograđivali kako bi došli do željenog rješenja.'', prepričava Sanjin Vinković koji je po struci kipar. Njegov fokus bilo je oblikovanje trodimenzionalnih predmeta i skulptura kojima će muzej biti opremljen.

Muzej mamurluka- simulacija vožnje u pijanom stanju (Foto: PR)

Uz Sanjina u pomoć je priskočila i Iva Carević čija je uloga bila konceptualizacija, odnosno, razrađivanje ideja.

''Vizualizacijama sam materijalizirala razne ideje, sklapajući ih u smislenu cjelinu, koristeći svoje znanje iz domena dizajna interijera i vizualnih komunikacija. Pomagala sam i u nekim tehničkim aspektima arhitektonske izvodivosti samog projekta.'', pojašnjava Iva koja kaže kako je za nju iskustvo bilo jedinstveno i jako dobro organizirano.

''Rijetko se tim stvori iz vedra neba i klikne isprve, ali nama je to uspjelo jer imamo odličnu i otvorenu komunikaciju. Često smo se dobacivali idejama i zabavljali raznim konceptima. Nije nedostajalo i druženja uživo, a sa zadovoljstvom mogu reći, da sam i ostvarila super kontakte za neke buduće suradnje na drugim projektima.'', kaže Iva.

Muzej mamurluka (Foto: Muzej mamurluka)

Uz spomenutu podršku, Rinu je za Muzej mamurluka bila potrebna i pomoć oko financiranja te mu je RBA, koja je i partner programa Nevjerojatni, pomogla u vidu otvaranja računa, ali i drugog potrebnoga.

Nakon posloženog projekata i spomenute pomoći Rino je mogao nastaviti razrađivati ideju razvijanja i franšiziranja brenda. Na pitanje gdje bi se točno širio ostao tajanstven, no uspjeli smo otkriti da je riječ o inozemstvu. ''Ovo je manji muzej i moramo pokazati kako bi se snašli u većem prostoru. Kada bi pokazali da bi se mogli nositi i s većom fluktuacijom ljudi to bi iskazali i putem franšiza i širenjem na druga tržišta'', pojašnjava.

Planovi za budućnost su veliki, a uz pomoć programa Nevjerojatni, koji jača pojedince, biznise i time doprinosi ekonomskom rastu, svakako mu je jednostavnije. Najprije mu je želja privući što veći broj posjetitelja, a kada smo već kod njih nismo mogli ne pitati dolaze li ponekad i mamurni: ''Znaju dolaziti, ali to je u manjim postotcima'', kroz smijeh je rekao Rino koji dodaje da su mu turisti najčešći gosti Muzeja mamurluka.

Muzej Mamurluka Foto: Muzej Mamurluka

Kako kaže, sve je osmišljeno tako da ljudi ostavljaju vlastite priče ili u muzeju ili putem društvenih mreža te šalju predmete.

''Koncept je baziran da predmeti pričaju priče, ali idemo i u smjeru interakcija. Imamo naočale koje simuliraju pijanstvo, ali moram spomenuti i edukativan karakter. Ljudi mogu, također simulacijski, upravljati automobilom u prividno alkoholiziranom stanju te tako vidjeti koliko je to štetno.'', pojašnjava Rino.

S obzirom na sam naziv programa Nevjerojatni najprije smo upitali Rinove suradnike po čemu smatraju da je baš on i njegov poduzetnički angažman nevjerojatan.

Muzej Mamurluka Foto: Muzej Mamurluka

''Nevjerojatno je vidjeti da netko kontinuirano ostvaruje ovaj stupanj uspjeha baveći se originalnim sadržajima'', rekla je Iva, a Sanjin se složio:

''Koliko je suludo za temu muzeja odabrati mamurluk toliko je i originalno u moru klasičnih muzeja. U tome leži nevjerojatnost programa jer se rijetko koji poduzetnički pothvat odluči na originalnost pod cijenu rizika.''

Isto smo pitanje postavili i Rinu: ''Zapravo ne mislim da sam nevjerojatan, moguće da bi to bi utjecalo na mene i možda bi se umislio i drukčije odnosio prema poslu, suradnicima i zaposlenicima.'', skroman je, ali i nastavlja: ''Samo gledam konačnu stvar, a to je što pružam posjetiteljima muzeja, kakvo je njihovo zadovoljstvo, ali i jesu li nakon posjeta nešto naučili. Alkohol je tihi problem u društvu i želim pokazati da je samo odgovorna konzumacija prihvatljiva.''

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Raiffeisenbank Hrvatska po najvišim profesionalnim standardima.