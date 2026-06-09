Ovo je matičarka iz Knina kojoj je Rimac sređivala ispit - nije ga prošla! Sad se nagodila s USKOK-om

Jelena Drlje, još jedna suoptuženica bivše HDZ-ove državne tajnice Josipe Pleslić (ranije Rimac), u utorak je priznala Uskokove optužbe za namještanje državnog ispita i nagodila se na uvjetnu kaznu, a početak suđenja ostalima zakazan je za 13. srpnja.

Drlje koja je u vrijeme nedjela kao matičarka u Kninu, uz pomoć Josipe Pleslić, trebala položiti državni ispit sporazumno je osuđena na 10 mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od tri godine.

Bivša državna tajnica, a ranije i kninska gradonačelnica, prema presudi, pomogla joj je da dobije pitanja i za nju urgirala u Zagrebu, ali unatoč tome Drlje ispit nije uspjela položiti.

Jelena Drlje - 1 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Nakon posljednje u nizu nagodbi na optuženičkoj klupi na početku suđenja trebalo bi biti 11 optuženika.

Suđenje, koje je trebalo početi danas odgođeno je zbog nedolaska okrivljenog Branka Lapčića koji se ispričao bolešću.

Kada što je medicinski vještak na prijedlog sutkinje Renate Pražetina Kaleb pregledao Lapčićevu dokumentaciju zaključio je da je njegov nedolazak opravdan pa je nova rasprava zakazana za 13. srpnja.

Riječ je o kraku afere Vjetroelektrane u kojoj se Pleslić, uhićena prije više od šest godina, osim za namještanje državnih ispita prijateljima i stranačkim kolegama, tereti za malverzacije s poljoprivrednim poticajima i namještanje natječaja za poljoprivredna zemljišta.

Optužnicom u aferi poznatoj i kao "Sport i glazba", jednoj od tri korupcijske optužnice Josipe Pleslić, isprva je bilo obuhvaćeno 27 okrivljenika, a do danas ih se nagodilo 16.

Odgođeno suđenje Josipi Pleslić (ex Rimac) - 1 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Preostale dvije optužnice Josipe Pleslić još nisu potvrđene

Među njima je i bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac, s kojom je Pleslić razmjenjivala poruke u kojima se spominje i osoba inicijala A.P., ali i bivši ravnatelj Carine Hrvoje Čović, bivši načelnik Policijske akademije Dubravko Novak te pomoćnica ministra gospodarstva Ana Mandac.

Odvjetnik Ivan Gržić koji brani Josipu Pleslić je na pitanje planira li se njegova branjenica također nagoditi s tužiteljstvom kazao da njihov dolazak na sud jasno govori u kojem smjeru obrana ide.

Za priznanja i nagodbe ostalih kazao je da je to diskrecijska ocjena obrana drugih okrivljenika, ističući da se on i Josipa Pleslić planiraju boriti u sudskom postupku snagom argumenta.

Odgođeno suđenje Josipi Pleslić (ex Rimac) - 2 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Odgovarajući na pitanja novinara Gržić je rekao da preostale dvije optužnice Josipe Pleslić još nisu potvrđene te da se u njima i dalje utvrđuje zakonitost dokaza o kojima se sudi i u ovom postupku.

"To predstavlja svojevrsni apsurd jer se može dogoditi da Visoki kazneni sud te dokaze oglasi nezakonitim, a ovdje imamo situaciju da se sudi po tim dokazima", kazao je Gržić.