Ove sjajne žene pomiču granice i pozivaju na promjene! Zato su dobile nagradu portala Zadovoljna.hr

Osam žena. Osam priča. Osam inspiracija. Povodom Dana žena, zadovoljna.hr prvi put organizira projekt koji slavi njihovu hrabrost, uspjehe i predanost.



"Željeli smo napraviti nešto vrlo jednostavno, a ustvari jako bitno. A to je prepoznati one među nama koje ne očekuju svjetla reflektora na sebi, a zaslužuju ih", rekla je Tihana Korač, urednica portala Zadovoljna.hr.

One su lječnice, znanstvenice, majke, volonterke. One su ispred i iza kamere. Ali veže ih jedno - ispiriraju druge, pomiču granice i mijenjaju društvo. Za to su sada stigla i priznanja.

Glumica Bojana Gregorić Vejzović poručuje:

"Izuzetno sam počašćena i jednostavno mogu samo reći previše, previše, previše".

Anamarija Pejić, inženjerka elektrotehnike kaže kako je privilegirana.

"Tolika je privilegija biti dio ovako divnog eventa, pozitivnog, inspirativnog, osjećaj je fenomenalan, fenomenalan, kao da sam na vrhu svijeta. Kao da sam u svemiru".

Katarina Prpić, producentica filma "Čovjek koji nije mogao šutjeti" kaže:

"Osjećam se zaista privilegirano da je moja struka završila u ovom okruženju i evo trebat će mi neko vrijeme da shvatim".

Bojana Gregorić Vejzović svoju je platformu iskoristila kako bi osvijestila javnosti o Kronovoj bolesti s kojom se njezina kći suočava. I to upravo na inicijativu svoje kćeri.

"Onako iskritizirala me, rekla je ovoga, mama u redu je dijeliti šarenilo i veselje, ali zapravo tvoja dužnost je nešto drugo. I onda smo zajedno tako sročile jedan post koji smo se nadali, da će doći do onih koji su pogođeni istom autoimunom bolesti. Lakše je kada idete hrabro dalje, nego da se zatvorite u nekoj svojoj ranjivosti. Ranjivost može potaknuti, kada o njoj otvoreno govorimo, može potaknuti druge na otriježnjenje od nekih predavanja nekim lošim mislima. To je ono što nam zapravo nikome ne treba, odnosno čini najgore".

Za one najranjivije već desetljećima se bori i psihologinja Valerija Kanđera. U javnosti se istaknula kada se izborila za smještaj djevojčice bez odgovarajuće roditeljske skrbi, iako ju je odbila 31 ustanova.

"Zapravo su oni ti koji nemaju glas. Mi smo njihov glas, mi odrasli. Pogotovo kada govorimo o djeci s teškoćama, kao recimo djevojčice zbog koje sam ja progovorila koja ima teškoće iz autističnog spektra, pa je i neverbalna. Dakle, ni bukvalno se glasom ne može zauzeti za sebe. I ako onda mi koji to vidimo slježimo ramenima i očekujemo da uvijek neko drugi nešto promijeni, to se neće dogoditi".

Da se nikada ne smije šutjeti, jasno govori i producentica filma kojemu je Oscar pobjegao za dlaku.

"Da se ne trebamo ustručavati kada vidimo da se neka nepravda događa blizu nas, makar nas se ona ne tiče. Možda nas se ne tiče u ovom trenutku, ali će nas se ticati u nekim drugim situacijama, nekim drugim trenutcima ili će se ticati nekih drugih naših bližnjih".

Gledala je lansiranje raketa, a onda se zaljubila u svemir. Anamarija Pejić sada je inspiracija za djevojčice koje sanjaju o beskrajnom prostranstvu.

"Svemirska industrija traži sve, od krojača do znanstvenika do fizičara, astronoma. Svemiru nema kraja. Budite hrabri, slijedite svoje srce, svemir je za sve".

Ovih osam žena dokaz je da malo mijenja živote – ne samo njihove, već i živote svih nas.

