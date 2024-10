I dok iz Udruge banaka poručuju da je to odraz dobrog stanja u gospodarstvu, brojni se umirovljenici s time ne bi složili. Umirovljenika Dragana već godinama muči koljeno. Lijekovi i terapije su skupi, a mirovina mala.

"Sad sam bio u Banji Vrućici u Bosni, na terapiji, i za to sam morao posuditi sto eura, da mogu to servisirati", izjavio je umirovljenik Dragan Šolaja za Dnevnik Nove TV.



S 550 eura mirovine mjesečno upravlja se strogo, no nije jednom pomislio kako bi spas možda bio u gotovinskom kreditu. Ipak, tim putem ne želi ići, radije se nastavlja boriti s onime što ima.

"To su stresni trenuci jer čovjek mora stalno razmišljati, razmišljati, razmišljati, s tako malom mirovinom čovjek nema opuštanja, ja sam stalno napet!" izjavio je Šolaja.

Ipak, neki tu napetost ne mogu izdržati, pa broj novih gotovinskih kredita raste. U prvoj polovini isplaćeno ih je 186 tisuća, što je za četvrtinu više nego lani. Prate to budno u HNB-u, i poručuju: zbog velikog rasta svaki peti novoodobreni gotovinski kredit u povećanom je riziku nenaplate.

"Ako bi se nastavio snažan rast kreditiranja, veća zaduženost kućanstava, a pogotovo kod onih koji veći iznos svog dohotka odvajaju za otplaćivanje rate kredita, oni bi mogli imati problema s otplatama, što bi negativno utjecalo na poslovanje banaka", izjavila je Maja Bukovšak iz HNB-a za Dnevnik Nove TV.



U Udruzi potrošača problem vide u nevjerojatnoj lakoći dobivanja nenamjenskih gospodarskih kredita - već preko aplikacija za mobilno bankarstvo možete dobiti kredit od 5 ili 10 tisuća eura u roku od jednog dana.

"Ljudi i kad dođu u banku dići kredit fizički, kad su nasuprot osobe u banci, nisu svjesni sve u što se upuštaju. Naši su ljudi ponekad lakomisleni i lakovjerni, ne upuštaju se previše u provjere što to zaista za njih znači, pogotovo ako su u nekom financijskom škripcu", izjavila je Ana Knežević iz Udruge potrošača.



Ipak, iz Udruge banaka upozoravaju da je rast broja novih gotovinskih kredita lako objašnjiv: raste broj zaposlenih, rastu plaće, pa tako raste i broj kreditno sposobnih.



"Ukupna stopa rasta mase plaća u državi od gotovo 17 % znatno prelazi stopu rasta gotovinskih kredita. Kontinuirano pratimo razvoj eventualnih rizika, a u ovom trenutku problemi s otplatom kredita nisu povećani. Stopa neprihodujućih gotovinskih nenamjenskih kredita smanjila se sa 6,24% na 5,54 %", stoji u priopćenju Hrvatske udruge banaka.



Realno je stoga očekivati da će gotovinskih kredita biti sve više, bar dok se ne pojave neki ozbiljniji problemi za domaće gospodarstvo.

