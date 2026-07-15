Ovaj vikend posebna regulacija željezničkog prometa kroz kolodvor Dugo Selo: Očekuju se veća kašnjenja

Željeznički promet kroz kolodvor Dugo Selo bit će od 17. do 19. srpnja zbog radova na pruzi Dugo Selo - Križevci posebno reguliran pri čemu će dio vlakova biti otkazan, a dio zamijenjen autobusima, izvijestila je u srijedu HŽ Infrastruktura.

Od 17. do 19. srpnja doći će do znatnih poremećaja u željezničkom prometu između kolodvora Dugo Selo i Sesvete, Vrbovec te Prečec zbog intenzivnih radova na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci, kao i radova na izgradnji novog željezničkog stajališta Sesvetska Sela.

U tom razdoblju dio vlakova bit će otkazan, a dio zamijenjen autobusima te se očekuju veća kašnjenja.

Autobusi će voziti na između Sesveta i Dugog Sela, Vrbovca, Ivanić-Grada te Novoselca.

Gradsko-prigradski vlakovi vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između Sesveta i Dugog Sela kružni autobusi.

Detaljne informacije o voznom redu i zamjenskom prijevozu dostupne su na internetskim stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza te na plakatima u kolodvorima i stajalištima.

Putnici s kartama HŽ Putničkog prijevoza (HŽPP) moći će kao alternativni prijevoz koristiti autobuse i tramvaje ZET-a, a putnici s kartama ZET-a vlakove HŽPP-a.

Tijekom vikenda 18. i 19. srpnja očekuje se i puštanje u funkciju moderniziranih automatiziranih uređaja za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza (ŽCP) Staklana (Krčeni put - Strojarska cesta), Sesvetski Kraljevec i Dumovec (Končar - Ulica Ive Politea) između kolodvora Dugo Selo i Sesvete, uređaja na ŽCP-u Prikraj između kolodvora Dugo Selo i Vrbovec te ŽCP-a Sesvetska Selnica u kolodvoru Sesvete.

Mole se sudionici u cestovnom prometu da posvete posebnu pozornost na novu regulaciju.